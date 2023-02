Condividi subito la notizia

Domenica 26 febbraio 2023, a partire dalle ore 10, si terrà presso il Palazzetto dello Sport “K. Wojtyla” a Martina Franca il Giocagin, la storica manifestazione più ritmata e colorata dell’Uisp, patrocinata dal Comune di Martina Franca, che unisce tutti i praticanti di ginnastica, danza, arti marziali, calcio uniti dal motto “Attività sostenibili”. L’evento si terrà in contemporanea in 36 città italiane dal Trentino alla Sicilia, passando per la Puglia e quindi per Martina Franca.

“Con il giocagin si aprono le attività 2023 dell’Uisp Valle d’Itria – dichiara la Presidente Annelise Kooreman -. Al centro dell’evento la promozione del diritto al gioco per tutte e per tutti, attraverso esibizioni di diverse discipline: ginnastica libera e artistica, ritmica, danza e pattinaggio, fitness e discipline orientali le attività previste nelle esibizioni aperte a tutti con l’obiettivo di sensibilizzare al movimento le socie e i soci di tutte le età”.

Divertimento, sport e inclusion saranno gli ingredienti che caratterizzeranno questa edizione della manifestazione Uisp senza dimenticare il “cuore pulsante” di Giocagin: la solidarietà verso i bambini attraverso dei contributi volontari di solidarietà. L’Uisp Valle d’Itria, infatti, ha aderito alla campagna promossa da Arci per le vittime del terremoto in Turchia e Siria, come spiega la Presidente Uisp Valle d’Itria Kooreman:

“Alle 04:17 di lunedì 6 febbraio una scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il Sud Turchia, il Kurdistan turco e il nord della Siria. Ci sono migliaia di morti e feriti fra i due paesi e il numero continua ad aumentare. Una apocalisse che colpisce una Regione già martoriata dalla guerra, dai conflitti, dalla violazione dei diritti umani, da esodi di profughi e sfollati. Non possiamo fare molto ma crediamo comunque necessario indicare una azione concreta e immediata ai nostril soci, alle nostre comunità, alle persone: invitiamo tutti a diffondere la richiesta di versare contributi alla MEZZALUNA ROSSA KURDISTAN ITALIA che fa un enorme lavoro umanitario e in queste ore sta svolgendo un ruolo essenziale in una vastissima area fra quelle colpite dal terremoto”.

Di seguito i dati della donazione:

PayPal: shorturl.at/hKM89 o

bonifico bancario su c/c: BANCA ETICA Conto: 16990236

Intestato a: MEZZALUNA ROSSA KURDISTAN ITALIA

IBAN: IT53 R050 1802 8000 0001 6990 236

Causale: Terremoto

