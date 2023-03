Condividi subito la notizia

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, che ricorre il 9 marzo, la struttura complessa di nefrologia e dialisi del Santissima Annunziata di Taranto, diretta dal Professor Luigi Francesco Morrone, ha organizzato un incontro con gli studenti dell’Istituto Archimede del capoluogo jonico.

Obiettivo dell’evento è informare i giovani sull’anatomia e la fisiologia del rene, per sensibilizzarli in merito all’importanza del preservare la funzione renale e individuare, quanto più precocemente possibile, eventuali alterazioni per una diagnosi precoce delle nefropatie. Ragazzi e ragazze delle terze e quarte classi incontreranno le dottoresse Giuseppina D’Ettorre, nefrologa, e Carmela Friuli, CPS infermiera, che interverranno su diverse tematiche legate al rene. Argomento di dibattito sarà anche la promozione della cultura della donazione d’organo, dato che il trapianto rappresenta la migliore opportunità terapeutica per la funzione renale alterata (e di altri organi vitali) quando si configura l’insufficienza renale terminale. “Ringrazio per questa iniziativa la professoressa Patrizia Capobianco, dirigente scolastica dell’istituto, e il professor Fulvio De Blasio per la collaborazione e la sensibilità mostrata verso queste tematiche”, dichiara il direttore Morrone che, “fermamente convinto della necessità che l’azienda sanitaria debba essere sempre più vicina alla popolazione”, coglie l’occasione per preannunciare il lancio a breve termine di ulteriori iniziative legate alla prevenzione delle malattie renali, che coinvolgeranno centri commerciali e palestre della città. L’evento rientra nel calendario delle iniziative promosse dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) su territorio nazionale.

Hits: 1

Correlati