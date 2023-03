Condividi subito la notizia

Durante la borsa mediterranea del turismo di Napoli presso lo stand di APT Basilicata si è tenuta la presentazione del Realverso Lucanum, iniziativa patrocinata dai comuni lucani di Pisticci, Potenza, Craco, Barile, Campomaggiore, Brindisi Montagna, Stigliano e dall’Ente Pro Loco di Basilicata in rappresentanza delle Pro Loco affiliate all’Ente Pro Loco Italiane. Il progetto, realizzato dalla pmi innovativa iinformatica, ha visto l’interazione vocale fra avatar nello scenario dell’Anfiteatro La Salsa di Pisticci nella piazza Johnny Lombardi. Soddisfatto Beniamino Laurenza, presidente della Pro Loco Pisticci, che afferma: “Siamo molto felici del riscontro suscitato dal progetto ai visitatori ed alle autorità presenti e ringraziamo il direttore di APT Antonio Nicoletti per l’ospitalità”.

Vito Santarcangelo e Alessandro D’Alcantara, rispettivamente amministratore e concepteur della iinformatica affermano: “Il progetto punta a diventare un innovativo strumento didattico grazie al connubio fra ricostruzione territoriale, avatar narranti, enigmi e digital twin. Il riscontro ottenuto dalle interazioni con i presenti in fiera confermano tali potenzialità”. Nei giorni di fiera, inoltre, è stata presentata la mostra virtuale delle immagini del motore di intelligenza artificiale creativa Midjourney con oggetto i calanchi, la città bianca, la fauna e l’incantevole cappella di Santa Maria delle Grazie di Pisticci.

Rocco Franciosa, presidente Ente Pro Loco Basilicata conclude sottolineando “Il riscontro raccolto in questi giorni conferma ulteriormente il grande potenziale dell’innovazione applicata alla valorizzazione territoriale della nostra Basilicata“. Per l’occasione la Pro Loco Pisticci ha esposto nello stand Apt Basilicata e presentato al Ministro del Turismo Daniela Santanchè i materiali promozionali e le eccellenze agroalimentari della Lucania rappresentate in particolare dalla “Fragola Candonga” dell’ azienda agricola Padula PeG di Policoro selezionata da Filiera Agricola Italiana – Coldiretti con l’etichetta parlante con codici QR della piattaforma digitale unico.si, per la comunicazione e fidelizzazione turistica della destinazione Basilicata”.

