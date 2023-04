Condividi subito la notizia

Domenica 16 aprile 2023, al Teatro Comunale “Nicola Resta” di Massafra (TA), in scena lo spettacolo “Sottovoce” della compagnia TerramMare Teatro, per la stagione domenicale per famiglie “L’albero delle storie”, organizzata dal Teatro delle Forche, con il sostegno del Comune di Massafra e del Teatro Pubblico Pugliese.

Testo di Maria Civilla. Con Maria Civilla e Daniela Cecere. Lavagna Luminosa Daniela Cecere. Regia Silvia Civilla. Consulenza regia Chiara Saurio, Pietro Pizzuti. Luci Antonio Apollonio, Graziano Giannuzzi, Marco Oliani. Durata 55 minuti. Età consigliata: dai 3 anni.

Ingresso ore 17.30. Sipario ore 18. Prenotazione obbligatoria al numero 3246103258. Ticket 5 euro. Per maggiori informazioni: www.teatrodelleforche.com.

Hits: 2

Correlati