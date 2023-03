Condividi subito la notizia

Si è svolta a Pisticci Scalo, la quattordicesima assemblea ordinaria dell’Avis provinciale di Matera, presso gli spazi messi a disposizione dall’azienda Amaro Lucano. All’assemblea presieduta dal presidente provinciale Orazio Amati ed alla quale hanno partecipato il presidente di Avis regionale Sara De Feudis e il segretario nazionale, Rocco Monetta, hanno preso parte 91 soci in rappresentanza dei 21 comuni e di oltre 5300 donatori. Tanti poi i graditi ospiti provenienti dalla associazioni più vicine ad Avis, dalle istituzioni e dallo staff sanitario che collabora nelle raccolte. Nella relazione del consiglio direttivo sono stati evidenziati i numeri riferiti alle attività del 2022, anno nel quale sono state raccolte 5106 sacche di sangue ed emocomponenti su tutto il territorio provinciale ben 131 unità rispetto al 2021. Oltre alla pianificazione delle raccolte in stretta collaborazione con i centri trasfusionali, sono state tante le attività svolte dal consiglio provinciale nell’anno trascorso: proselitismo nelle scuole, eventi di formazione per i giovani donatori, supporto alle sedi sul territorio negli adempimenti richiesti dalla riforma del terzo settore e collaborazioni con le associazioni operanti nella cura per il prossimo. “Abbiamo evidenziato il grande lavoro svolto sul territorio dalle comunali che grazie ai propri volontari – ha spiegato Amati – si adoperano per diffondere la cultura del dono ed organizzare le raccolte, nel rispetto delle norme sanitarie a tutela del donatore e del ricevente”. Non sono mancati poi i consueti interventi delle comunali, un momento costruttivo di confronto e di crescita associativa. L’assemblea provinciale ormai da 6 anni è divenuta itinerante sul territorio e quest’anno è stata l’Avis di Pisticci a volerla ospitare. La sede, presieduta da Davide Vena oltre ad essere in continua crescita nei numeri, registra la presenza di molti giovani donatori e volontari dai quali parte un messaggio di speranza contro lo spopolamento dei paesi ed a favore del loro coinvolgimento nelle associazioni. Dopo l’appuntamento di Pisticci, il prossimo 26 marzo, a Castelluccio superiore, è in programma l’assemblea provinciale di Potenza, mentre il 16 aprile si svolgerà a Lauria l’assemblea regionale.

