I consiglieri comunali Cinzia Scarciolla (esponente di PiùEuropa, nonchè capogruppo di Matera 3.0 in consiglio comunale), Filomena Tosti (Matera 3.0) Pasquale Doria (Matera Civica), Imma Milia Parisi (Volt Matera) presentano una mozione da sottoporre al Consiglio Comunale affinché si esprima sulla necessità della continuità della trascrizione di minori figli di coppie omogenitoriali al fine di tutelarne diritti e garantire tutele.

In particolare, si chiede di procedere con le registrazioni anagrafiche dei figli di coppie omogenitoriali indicando quali genitori entrambe le persone che si sono consapevolmente assunte la responsabilità della procreazione. Inoltre, si chiede di sollecitare, nelle sedi opportune, il Parlamento a discutere le proposte di legge in materia di stato giuridico dei figli di coppie omogenitoriali e comunque a modificare la normativa per porre fine alle discriminazioni in essere che determinano una grave violazione dei diritti preminenti del minore, dando seguito al monito espresso dalla Corte costituzionale con le Sentenze 32 e 33 del 2021, nonché per riconoscere l’eguaglianza e la pari dignità di tutte le famiglie.

