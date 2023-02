Condividi subito la notizia

Sabato 18 febbraio dalle 22 al Castello Volante di Corigliano d’Otranto torna il Carnival Party. Una festa dell’immaginazione e delle trasformazioni che attraversa le sale, le torri, le terrazze, la piazza d’armi di uno dei più bei castelli di Puglia. Il carnevale della curiosità, pieno di maschere e fantasie di ogni genere, per compiere atti di magia e diventare tutt’uno con lo spettacolo. Un rito dionisiaco, una festa-rituale che coinvolgerà tutte e tutti nel ritmo vorticoso di una grande danza. Con le sue Feste, infatti, il Castello Volante vuole dare vita a rituali collettivi per sperimentare nuove forme di comunicazione e per socializzare esperienze creative che prendono forma attraverso la musica, le arti visive e performative. Nella Sala Cavallerizza in consolle si alterneranno Gabriele Poso, virtuoso delle percussioni, polistrumentista e direttore della Yoruba Soul Orchestra per il producer Osunlade (vincitore di un Grammy Award), Giovanni Antonaci, dj che spazia dalla melodic techno alla techno fino ai suoni più freschi e vivaci dell’ afro house music, e Tatien, con contaminazioni house, africane e suoni elettronici. La Sala Medievale ospiterà The Covellas,un caotico e coloratissimo mix di musica italiana, internazionale, disco, dance e hip hop, e l’esordio del progetto The Michelis, ideato da Miss Mykela e Michele Manca, che propone “elettronica da Ballo” (electro, dubstep, grime, breakbeat, house, techno, jungle e drum’n’bass). Le sale di Nuvole, officina del gusto e degli spiriti del Castello Volante, accoglieranno le selezioni di Daniele Marzano, producer, sound artist, dj, fondatore del progetto Music Platform, e Sorge, appassionato della musica fin dagli albori dell’underground ed estimatore dei più svariati generi musicali. Nelle Sale Nobili invece spazio alla performance del violoncellista e compositore Luca Basile, che spazia dal pop al rock, dall’elettronica alla musica classica, e all’allestimento fluorescente a cura della face painter, decoratrice e artigiana Imma Vitello e dell’artista visivo Efrem Barrotta. Prima della festa (dalle 19 con replica anche domenica alle 10) speciale visita guidata “in costumi d’epoca” per immergersi nell’atmosfera del passato e della storia del Castello. Ingresso Carnival Party 12 euro in prevendita su Dice (bit.ly/CarnivalParty23) e 15 euro al botteghino. Ingresso visita guidata 10 euro (incluso Carnival Party 20 euro o 15 euro per visitatori “mascherati”). Info 3331803375 – ilcastellovolante.it.

Domenica 19 e lunedì 20 febbraio (info e programma 3519137972 – 3792094185), infine, il Castello Volante proporrà due giorni di carnevale per famiglie con laboratori, teatro e una festa per soddisfare la voglia di mascherarsi e divertirsi dei bambini e delle bambine e di tutti i genitori.

Hits: 5

Correlati