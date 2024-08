Ruvo di Puglia – Dal 9 al 21 la Grande festa della Lettura ad alta voce “Confabulare Open Air”

Condividi subito la notizia

Dal 9 al 21 settembre a Ruvo di Puglia letture itineranti in città, incontri con gli autori e spettacoli teatrali tratti dai nuovi classici della letteratura

Letture itineranti per la città, adattamenti teatrali di grandi classici della letteratura, incontri con gli autori. E ancora trekking letterari, dialoghi e incontri per i più piccoli in libreria, senza tralasciare le testimonianze dei partecipanti. A Ruvo di Puglia, dal 9 al 21 settembre arriva la grande festa della lettura ad alta voce Confabulare Open Air, momento collettivo che concluderà il progetto Confabulare ad Alta Voce, che ha visto all’opera l’associazione La Luna nel Letto Ets, l’associazione culturale Calliope ODV, Libreria L’Agorà – Bottega delle Nuvole e Circolo A.C.L.I. “Pasquale Altamura” a partire dalle fondamenta poste dal Festival Confabulare – Libri fuori dagli scaffali attivo già dal 2012.

Un’iniziativa sostenuta dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) – istituto autonomo del Ministero della Cultura che promuove politiche di diffusione del libro, della produzione letteraria italiana e campagne di sensibilizzazione e incentivo alla lettura nei confronti dei più giovani –, promossa dal Comune di Ruvo di Puglia attraverso la rete del Patto per la lettura e la qualifica di Ruvo città che legge e che è volta a favorire lo sviluppo culturale della comunità, attraverso percorsi di formazione, nuovi processi di condivisione tra adulti e ragazzi ma soprattutto la pratica collettiva della lettura ad alta voce.

E dunque sei le piazze della città che ospiteranno gli eventi all’aperto e, ancora, una libreria e più di dieci esercizi commerciali che offriranno i propri spazi alla creatività e alla condivisione, contribuendo alla realizzazione di una vera e propria festa di comunità. Si parte con le “incursioni in città” dei nuovi classici ad alta voce, a cura di Maria Pascale, Patrizia Labianca, Raffaella Giancipoli, Salvatore Marci, Stella Addario, insieme al gruppo dei cosiddetti Giovani Lettori Forti: dal 9 all’11 settembre alle ore 18 e giovedì 12 alle ore 11.30, giovanissimi lettori appassionati, guidati da maestri esperti nell’arte del teatro e dell’educazione, daranno vita a parole, testi e letture ad alta voce in città, affrontando il tema del cambiamento in un mondo che si trasforma in fretta.

Quattro, invece, gli appuntamenti serali con “i classici a teatro”, ospitati all’interno dell’ex Convento dei Domenicani: il 9 e 10 settembre andrà in scena La zia d’America di Leonardo Sciascia, in un adattamento di Fabrizio Catalano, prodotto dalla compagnia Diaghilev, regia e interpretazione di Paolo Panaro. La stessa compagnia porterà in scena, l’11 e 12 settembre, Le mille e una notte A.A., adattamento, regia e interpretazione di Paolo Panaro. Domenica 15 settembre sarà la volta di Trame su misura vol.1 della compagnia GialloMare Minimal Teatro, di e con Renzo Boldrini, mentre il 15, il 18 e il 19 settembre alle ore 19 andrà in scena Il Decameron di Pasolini Versione (R)osé – finale di laboratorio a cura di Annarita De Michele, Paolo Gubello e Salvatore Marci.

Quattro anche i dialoghi con gli autori: giovedì 12 settembre alle 18.30 Confabulare Open Air incontra Alberto Pellai, medico e scrittore che conduce ricerche e attività di formazione con docenti e genitori in Italia e all’estero e che presenterà il suo libro dal titolo “Allenare alla vita”, Mondadori edizioni. Il 13 e 14 settembre sarà la volta di Alice Keller, autrice de “Il solitario di Rodriguez”, Risma edizioni, con cui si potrà partecipare anche ad un trekking letterario lungo i sentieri e i tratturi dell’Alta Murgia ruvese. La settimana successiva, lunedì 16 e martedì 17 ospite di Confabulare Open Air sarà il giornalista e medico Luigi Ballerini, premio Andersen nel 2014 con “La signora Euforbia”, che presenterà il suo “Io sono Zero”, edizioni Castoro, vincitore nel 2016 del premio Bancarellino. Anche Luigi Ballerini prenderà parte ad un trekking letterario in compagnia dei suoi lettori. Infine, stesso programma nelle giornate del 20 e 21 settembre per Carlotta Cubeddu, redattrice di libri scolastici, animatrice alla lettura e formatrice, che presenterà il suo libro dal titolo “Le notti chiare”, edizioni Il Castoro.

Libro Teatro Libero. Letture in libreria è, invece, l’appuntamento a cura di Gianna Grimaldi e Rosangela Belifemine che, dal 17 al 21 settembre alle ore 17.30 accompagnerà i piccoli partecipanti di età compresa tra i 4 e i 7 anni alla scoperta della dimensione teatrale attraverso l’esplorazione degli albi illustrati. Per ogni giornata di festival, infine, l’Aula Luna del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia organizzerà uno spazio virtuale e reale – ospitato nell’ex Convento dei Domenicani – per dar voce ai partecipanti della Grande Festa della Lettura: giorno per giorno si condivideranno immagini, esperienze, pensieri, sguardi sulle esperienze individuali degli spettatori, al fine di dare voce a ciascuno e contribuire alla creazione di una comunità che si riunisce intorno alla bellezza e alla passione della cultura e della lettura ad alta voce.

Botteghino

Spettacoli: ticket 6,00 Euro

Trekking letterario: ticket 10,00 Euro

Dialoghi con gli autori: ingresso libero

Info presso il botteghino del Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, via Sandro Pertini s.n. dal martedì al giovedì dalle 17.00 alle 20.00 a partire dal 27 agosto.

Tel 080.3603114

Facebook/Instagram: Confabulare ad Alta Voce

www.cepell.it

