Avvicinarsi ai capolavori della discografia italiana per una rilettura in stile “Renanera”, si è rivelata sicuramente un’impresa ardua, rischiosa, ma altrettanto soddisfacente e soprattutto sorprendente.

Nel dicembre 2022 i Renanera, sono stati protagonisti insieme a Pasquale Laino di Hope, uno spettacolo guidato da Gianpiero Francese, regista di Melfi (PZ), che è riuscito in 7 giorni consecutivi a portare nelle più belle cattedrali lucane la musica dei Renanera che nell’occasione è stata definita “un nuovo modo di pregare”. Durante i concerti , l’amicizia con Pasquale si è rafforzata, ma la cosa più straordinaria è l’alchimia venuta fuori tra la maestria del noto musicista di Lagonegro e i Renanera.

Erano molti anni che alla band lagonegrese veniva chiesto come mai non si fossero mai cimentati nel pubblicare un brano di colui che è stato sicuramente uno dei più grandi artisti italiani, nato proprio a Lagonegro, Pino Mango. Ai Renanera però non piace decidere le cose a “tavolino” e probabilmente, se non fosse stato per magia, non avrebbero mai avuto il coraggio di pubblicare una canzone di Mango. Ma la magia c’è stata grazie agli infiniti stimoli e ispirazioni sviluppatesi proprio insieme a Pasquale.

Pasquale Laino, nipote di Pino, polistrumentista, compositore di colonne sonore per film e fiction di rilevanza nazionale, ha collaborato da sempre con Mango in studio e nei concerti ed è stato al fianco di notissimi artisti come Tosca, Mannarino, Matia Bazar.

La canzone scelta e in cui Pasquale Laino ha suonato la zampogna, è Come l’acqua , scritta da Mango a quattro mani con Mogol e Rocco Petruzzi.

È così che i Renanera hanno deciso di iniziare a rivelare quali saranno le canzoni del repertorio del “Mi sono perso” tour. Si tratta di brani tra i più conosciuti di quelli che sono gli artisti più autentici del panorama italiano, scelti da Unaderosa con un criterio “affettivo”. Ad ognuno dei brani è legato un ricordo che durante lo spettacolo dal vivo, la cantante avrà il piacere di condividere con il pubblico.

Ad impreziosire e regalare originalità al sound worldbeat, contribuisce il talento e la sensibilità del cordista Massimo Zyryab Catalano, musicista dei Renanera dal 2018, che è entrato con immediatezza e coinvolgimento nel progetto introducendo le sue idee risultate subito bellissime e coerenti. Gli arrangiamenti di Antonio Deodati sono di spessore: si può dire che sono l’essenza di tutta la sua esperienza musicale, non solo quella vissuta nell’ambito etno-pop, ma anche quella che, negli anni precedenti ai Renanera, il musicista lucano ha avuto nella disco-dance con star internazionali come Corona, Marie Claire D’Ubaldo, Silvano Del Gado.

Ogni mese i Renanera pubblicheranno un nuovo singolo con la speranza di riuscire ad incuriosire vecchi e nuovi fan con cui cantare insieme nelle piazze.

Il singolo Come l’acqua è sulle piattaforme digitali da giovedì 30 Marzo 2023 su etichetta T.S.A. Total Sounding Area distribuito da IDM, lo stesso giorno anche il videoclip della canzone sarà in chiaro sul canale YouTube dei Renanera. Si ringrazia per la gentile partecipazione e disponibilità la modella calabrese di Scalea, Tania Dajani che ha arricchito il videoclip con la sua immagine e personalità.

I Renanera nella loro discografia hanno collaborato con Vittorio De Scalzi (New Trolls), Lino Vairetti (Osanna), Michele Placido, Marcello Coleman (Almamegretta), Alessandro D’Alessandro, Ciccio Merolla e tanti altri musicisti noti; hanno vinto la quinta edizione del Premio Musica Contro Le Mafie, sono stati insigniti dell’onoreficenza di Eccellenza Italiana dall’associazione Ager Mea con cerimonia presso la Camera del Senato.

Info su www.renanera.it

