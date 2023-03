Condividi subito la notizia

Sabato 18 marzo, alle ore 10.30, al centro sociale di viale Roma, l’Amministrazione comunale incontrerà i residenti del quartiere Stadio – rione San Sabino per decidere insieme la riqualificazione dello spazio antistante il centro sociale, il parco intitolato a Bruno Petrachi.

Interverranno il sindaco Carlo Salvemini e l’assessore allo Sport Paolo Foresio.

Il progetto di riqualificazione sarà realizzato grazie alla collaborazione attivata dall’Assessorato allo Sport con Brand for the City, un progetto innovativo che nasce dalla volontà di rendere possibile e fecondo il dialogo tra il mondo dell’impresa e quello della rigenerazione urbana, nella consapevolezza che tutti gli attori, inclusi i privati, sono ormai chiamati a impegnarsi attivamente per generare miglioramenti visibili nelle vite quotidiane.

«Continua il percorso di ascolto dei residenti – dichiara l’assessore Paolo Foresio – sulla riqualificazione degli spazi pubblici. Dopo le esperienze a Parco Madonna di Medjugorie, Parco Baden Powell, a Via Gidiuli e a Piazzale Pesaro, che riqualifichiamo con Italiacamp all’interno del più ampio progetto di Officine Mezzogiorno, per cui a breve sarà pubblicata la gara per l’aggiudicazione dei lavori, sabato mattina ci incontreremo con i residenti di San Sabino per decidere insieme con quale vocazione riqualificare lo spazio antistante il centro sociale, il Parco Bruno Petrachi. Faremo questo progetto grazie ad una collaborazione che abbiamo attivato con “Brand for the city” una società che si occupa di rigenerare spazi pubblici facendoli diventare luoghi di sport grazie alla collaborazione con aziende private. Come per gli altri spazi pubblici che stiamo riqualificando abbiamo scelto di condividere con i residenti il percorso e la tipologia di intervento. Proseguiamo, cogliendo ogni opportunità, a perseguire l’obiettivo di incrementare gli spazi dedicati allo sport e al tempo libero nei quartieri a vantaggio del benessere di tutti i cittadini».

