Per essere più vicini ai cittadini gravinesi l’Assessorato all’Ambiente guidato da Vincenzo Varrese, con la collaborazione dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, ha organizzato nei mesi di febbraio e marzo quattro giornate di raccolta straordinaria di “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” (R.A.E.E.).

Le date individuate sono:

domenica 5 febbraio e l’area individuata è il piazzale di Via Cadorna;

e l’area individuata è il piazzale di Via Cadorna; domenica 26 febbraio e l’area individuata è l’intersezione tra le strade via Lecce, Via Salsa e Via Quasimodo;

e l’area individuata è l’intersezione tra le strade via Lecce, Via Salsa e Via Quasimodo; sabato 11 marzo e l’area individuata è via Fazzatoia, nei pressi della scuola Nardone;

e l’area individuata è via Fazzatoia, nei pressi della scuola Nardone; sabato 25 marzo e l’area individuata via Villa Margherita.

Potranno essere smaltiti esclusivamente rifiuti di modeste dimensioni quindi: pc, stampanti, fax, smartphone, videoregistratori, apparecchi radio, aspirapolveri, plafoniere, cavi ecc.

Il conferimento avverrà previo riconoscimento, pertanto pisognerà essere muniti di documento d’identità e ogni famiglia potrà smaltire massimo 5 pezzi.

La raccolta straordinaria si svolgerà esclusivamente dalle 08:30 alle 12:30.

L’azienda raccomanda di attenersi scrupolosamente alle tipologie di rifiuti indicati e di non recarsi nei punti di raccolta per conferire R.A.E.E. molto ingombranti come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie o altre tipologie di rifiuti perché non saranno ritirate dagli addetti.

