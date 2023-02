Condividi subito la notizia

Continuano i “Cinefrutta days”, workshop di Cinefrutta, il festival della buona alimentazione promosso dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Asso Fruit Italia, A.O.A. e Terra Orti.

Gli incontri formativi hanno lo scopo di far comprendere agli alunni l’importanza di nutrirsi in modo sano e di mostrare loro quanto possa essere importante il mondo del cinema come veicolo di messaggi per educare alla sana alimentazione.

Il testimonial dei Cinefrutta days di quest’anno, l’attore Andrea Roncato, sarà presente in occasione della prima tappa delle due che si svolgeranno nelle scuole della Basilicata e, in maniera stimolante e ludica, contribuirà a diffondere il messaggio di sensibilizzazione su sana alimentazione e corretti stili di vita e parlerà con i ragazzi di cultura cinematografica.

Roncato e promotori del progetto spiegheranno le modalità di partecipazione al concorso Cinefrutta e forniranno utili consigli per la realizzazione di un cortometraggio creativo a tema agli alunni, che avranno tempo fino al 31 Marzo 2023 per consegnare i lavori.

Le tappe in Basilicata saranno due: il 27 Febbraio 2023, dalle 10:00, presso l’Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietralcina di Pisticci (MT) e il 28 Febbraio 2023, ore 10:00, all’ I.P.S.S.A.S.R. Professionale Agrario di Garaguso Scalo (MT).

Ulteriori informazioni su www.cinefrutta.it e relativi profili social.

