Nel corso di un incontro a Policoro, con un gruppo di dirigenti scolastici dell’omonima associazione nazionale, organizzato dal “Circolo Velico” sono stati presentati i temi dello sviluppo delle relazioni nell’area della Magna Grecia, ed in particolare è stata illustrata una sintesi del progetto finanziato con 4,5 milioni euro con fondi dello sviluppo e coesione. “Ai dirigenti scolastici, molto interessati al tema – ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente e all’Energia, Cosimo Latronico – ho sottolineato che si tratta di una iniziativa approvata a giugno dello scorso anno dalla giunta regionale che consolida il distretto culturale ed archeologico del comprensorio, che si apre al flusso didattico e turistico dei giovani pugliesi. Il progetto prevede undici azioni tra campagne di scavi e interventi per la rifunzionalizzazione dei siti archeologici, costruzioni di ciclovie e ippovie, l’acquisizione di una certificazione ambientale, segnaletica intelligente, un intervento sulle Tavole palatine e un sistema informativo territoriale per la fruizione del patrimonio culturale. Ma anche la creazione di un marchio d’area che sia riconosciuto e riconoscibile a livello internazionale” ha aggiunto Latronico. Otto i comuni nel Metapontino coinvolti, Bernalda, Policoro, Scanzano J., Montalbano J., Nova Siri, Pisticci, Montescaglioso e Matera, e diversi partner tra cui la Fondazione Matera–Basilicata 2019, l’Università della Basilicata, la Scuola di Specializzazione in Archeologia Unibas, la Direzione Regionale Musei, la Soprintendenza Archeologica, l’Apt e gli operatori turistici e culturali del territorio.

