Condividi subito la notizia

L’Ente Pro Loco Italiane Comitato Regionale Puglia ha organizzato per il giorno 24 marzo ore 18

presso la sala convegni del museo civico in piazza Benedetto XIII° Gravina in Puglia (BA), la

presentazione dell’ente.

Durante l’evento saranno presentati i diversi progetti che interesseranno la Regione Puglia.

Pertanto è invitata a partecipare.

Saranno presenti i rappresentanti dei partner e dei comuni, delle pro loco e APS aderenti, Presidente

Nazionale Ente Pro Loco Italiane e del Parco Alta Murgia, rappresentanti Istituzionali regionali.



Gravina in Puglia 14/03/2023



Il Presidente

Oronzo Rifino

Hits: 2

Correlati