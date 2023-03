Condividi subito la notizia

In occasione del dantedì, è stato presentato a Potenza, sabato pomeriggio 25 marzo, l’eBook dal titolo “Il Viaggio onirico di Dante e Beatrice in Basilicata attraverso l’intelligenza artificiale” redatto dalla pmi innovativa iinformatica, società ideatrice di Lucanum, con il patrocinio del Comune di Potenza, dell’ Ente Pro Loco Basilicata, della Società Dante Alighieri di Potenza e del Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera. L’evento è stato introdotto dall’Assessore al Turismo del Comune di Potenza Stefania D’Ottavio che ha portato i saluti del Sindaco Mario Guarente e ha definito “l’ e-book un modo vincente di porsi che fa sintesi di due elementi chiave nello sviluppo dell’attuale società: il turismo e la letteratura, per avvicinare i giovani alla bellezza dei nostri luoghi”. Rocco Franciosa, Presidente Ente Pro Loco Basilicata, ha specificato l’importanza degli strumenti innovativi “quale nuovo modo di fare pro loco teso a incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla promozione del territorio”. Il sindaco di Brindisi Montagna Gerardo Larocca ha rinnovato l’adesione al progetto Lucanum che vede anche nell’e-Book una bella valorizzazione del Castello Fittipaldi-Antinori. Vito Santarcangelo, ingegnere ed amministratore della iinformatica, ha presentato tecnicamente le caratteristiche dei motori di intelligenza artificiale creativa ChatGPT e Midjourney, presentando esempi concreti di utilizzo e sottolineando l’importanza dell’approccio Human in the Loop (HITL) che vede l’uomo parte attiva e supervisore nella sinergia uomo-intelligenza artificiale. Antonio Ruoto, direttore creativo della iinformatica, e Nicolo Montesano, responsabile dei processi marketing della iinformatica, hanno presentato il lavoro editoriale scientifico, soffermandosi sulle tappe di Lavello, Potenza e Brindisi Montagna, presenti fra le 10 tappe dell’e-Book. La presentazione è stata conclusa dalle considerazioni di Filippo Moretti docente del Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera che ha sottolineato il punto di vista del liceo in merito alle potenzialità e ai rischi nell’utilizzo didattico dei chatbot umanoidi. Il progetto editoriale della iinformatica srl è stato redatto da Alessandro D’Alcantara, Fabrizio Drago, Nicolò Montesano, Angelo Romano, Antonio Ruoto, Giulio Setzu e Vito Santarcangelo. Per scoprire le tappe del viaggio onirico di Dante e Beatrice è possibile scaricare l’eBook gratuito dal link

https://www.iinformatica.it/intelligenza_artificiale

