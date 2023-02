Condividi subito la notizia

Una 70^ edizione del Carnevale di Massafra divisa a metà: un’anteprima, a febbraio, ricca di iniziative miscelate tra cartapesta, mascheramento, dinamicità, originalità divertimento e sport, mantenendo la tradizione; l’altra parte, a giugno, dedicata ai grandi eventi con le mastodontiche sfilate dei Carri Allegorici, realizzati dai pluripremiati maestri cartapestai che sfileranno il 3 e 10 giugno 2023, considerati gli aspetti tecnici e climatici.

Questa sera il sindaco Fabrizio Quarto ha incontrato gli organi di stampa per illustrare i vari appuntamenti dell’Anteprima, soffermandosi in particolar modo su quelli più imminenti, quali: la prima sfilata degli Istituti Scolastici di domenica 12 febbraio (inizio ore 10,30); la proiezione del docufilm “I miei primi 40 anni” (la storia dei primi 40 anni del Carnevale di Massafra), realizzato da Roberto Ligurgo (15.2.2023 ore 19,00 – Teatro Comunale); infine la presentazione del manifesto ufficiale di Pino Caputi e dei bozzetti dei Carri allegorici del prossimo giugno, che avrà luogo sempre mercoledì 15 febbraio 2023 alle 19,00 presso il Teatro Comunale. Il sindaco ha sottolineato che la sfilata dei Carri allegorici a giugno coinciderà con l’apertura della stagione estiva, quindi ci sarà una “destagionalizzazione carnascialesca” quale importante occasione attrattiva turistica.

Il Carnevale di Massafra, che quest’anno avrà come tema unico “Mare Nostrum” – rappresenta, come ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo Domenico Lasigna – l’evento principale della Città. Non a caso – ha continuato Lasigna – è consolidato il detto: nelle vene dei massafresi scorrono coriandoli. Sarà una edizione lunga e sostenibile. La 69 ^ si era chiusa ad agosto con la premiazione. Per poter festeggiare la 70^ edizione come si conviene – ha concluso l’assessore – si sono spostate le date di sfilata degli imponenti Carri Allegorici.

L’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Rosaria Guglielmi si è soffermata sulla partecipazione degli Istituti Scolastici sia nelle sfilate del 12 e 19 febbraio, sia nella “maratona in maschera” di giovedì 16 febbraio. Grande è l’impegno delle Scuole, con i loro dirigenti, corpo docente e non, alunni e genitori nel partecipare con il fine di imparare, aggregare e socializzare. Gli ingredienti – ha continuato Guglielmi – ci sono tutti per la buona riuscita dell’Anteprima.

