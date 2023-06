Condividi subito la notizia

Non abbiate paura!

Oggi, risuona, Signore,

attuale il tuo dire

per riprendere a camminare

in una nuova transumanza

per le strade di questa umanità

ferita e sanguinante

e risentire il calore della vita.

Non abbiate paura!

Si, o Signore, unica Verità,

che diradi le tenebre

colpe perpetue

che frantumano il bisogno di unità

per interessi di parte

velati dietro il dire interessato,

ridando luce alle menti.

Non abbiate paura!

Incoraggiati dal tuo insegnamento, Signore,

difendiamo la nostra libertà

per vivere in quella pace

dal gusto dell’unità

per non perdere la vita

la dignità dell’uomo

tra i vicoli dell’inganno.

Non abbiate paura!

Ti ringraziamo, Signore,

che scruti e conosci ogni mente umana,

che sei tu la nostra forza

quando la paura intercetta la vita

e fatica a sconfiggere il terrore

di perdere te

unica ragione di vita.

Non abbiate paura!

Te cerchiamo, Signore,

anelito infinito d’amore

che vinci ogni limite

lavi di noi il peccato

per unirci a te

fonte e culmine

desiderio e alito ultimo di vita. S.

Domenica. benedico te e la tua famiglia carissimo Vito

Il giorno dom 25 giu 2023 alle 05:32 Vito coviello <vito.dematera@libero.it>

ha scritto:

>

Hits: 2