Pomarico, 22 febbraio 2023

Il Comune di Pomarico (Mt) rende noto che, domani giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 17.00 presso la Sala Rosa di Palazzo Marchesale, si terrà la presentazione del progetto del nuovo plesso scolastico unico (nuova scuola dell’Infanzia e Primaria) con adiacente auditorium da 250 posti a sedere, sala mensa, aule didattiche, che sorgerà nel quartiere “Aldo Moro” a completamento delle strutture già esistenti della scuola Secondaria e del Palazzetto dello Sport.

Un progetto complessivo da 2.300.000,00 euro circa, finanziato con i fondi del PNRR e con fondi comunali.

«Una scuola sicura, all’avanguardia e autosufficiente a livello energetico. Sarà una giornata storica per Pomarico».

L’importanza di avere un nuovo ambiente scolastico di pregevole qualità e sicuro per la crescita culturale dei bambini ma soprattutto un luogo importante per l’aggregazione sociale è fondamentale per Pomarico ha dichiarato il sindaco Francesco Mancini.

All’evento di presentazione parteciperanno: Piero Marrese (Presidente della Provincia di Matera), la dr.ssa Rosaria Cancelliere (USR Basilicata), Alma Tigre (Dirigente Scolastica Ic Miglionico), il personale docente e non docente della scuola.

