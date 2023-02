Condividi subito la notizia

POLICORO – Domenica 26 febbraio il camping “Policoro Village” è stato teatro della premiazione interregionale della fine del campionato 2022 di Slalom formula challange (gare di automobilismo di velocità su circuiti permanenti o appositamente allestiti con velocità media 80 Km). In tutto i piloti accorsi al seguito di famiglie sono stati 180 provenienti da varie zone dello Stivale. E’ stata anche l’occasione per presentare il campionato 2023 della stessa disciplina che vedrà la città jonica ospitare la seconda tappa il 16 aprile nel trofeo “Mari e Motori”, che avrà sempre come base operativa il “Policoro Village”. Tra i piloti che hanno preso parte alle corse dell’anno scorso anche alcuni lucani tra cui Antonio Lavieri, Pasquale D’Affuso, Emilio Belrame, gli ultimi due premiati domenica alla guida dalla monoposto, rispettivamente una Citroen Saxo 1600 e una Fiat 500 sponsorizzata dall’Asd “Policoro Corse”. La location di Policoro è stata scelta per la premiazione finale sia perché la città lucana sarà sede di una corsa (come sopra evidenziato) e sia perché tra le scuderie che partecipano c’è anche quella autoctona della “Policoro Corse”. “Questi sono appuntamenti sportivi e culturali – afferma il fondatore della sopracitata scuderia Luigi Lavieri – che danno lustro alla nostra regione. Noi partecipiamo, riscuotendo anche buoni risultati come quello di Emilio Beltrame, e nello stesso tempo promuoviamo il territorio portando utenza. E’ un binomio ormai sperimentato nel tempo che ci ha dato numerose soddisfazioni in termini di ritorno d’immagine. E anche l’anno prossimo saremo presenti con il nostro team”. E su questa scia, sempre nella stessa location, Silvia Petrone, presente domenica alla premiazione e talent scout di modelle, ha preannunciato che il 15 aprile si terrà una selezione di Miss “Principessa d’Europa 2023”, manifestazione ideata da Devis Paganelli.

