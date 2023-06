Condividi subito la notizia

Dalle 14.00 di oggi, 24 giugno 2023, è attivo il C.O.C., il Centro Operativo Comunale, istituito da un’Ordinanza del Sindaco della Città di Policoro, Enrico Bianco, in occasione della manifestazione AIR SHOW 2023 – FRECCE TRICOLORI, che si terrà domani 25 giugno 2023 sui cieli della città.

L’attivazione del C.O.C., finalizzato alla gestione dell’importante macchina di sicurezza che le norme prevedono in occasioni di una certa portata come lo spettacolo delle Frecce Tricolori, prevede il coordinamento di tutti gli attori chiamati a gestire eventuali emergenze nella città (Polizia Locale, dipendenti comunali, volontari) ed è suddivisa in più funzioni, tra queste: la viabilità, i servizi essenziali, il supporto informatico, l’assistenza alla popolazione e la gestione del volontariato presente per l’iniziativa.

In stretta sinergia con il C.O.C., il cui coordinamento è affidato al sindaco ed attuato dall’ing. Leonardo Chiauzzi dell’Ufficio Tecnico Comunale, vi è il Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.) che ha le funzioni di monitoraggio e gestione del sistema di sicurezza nella zona lido, composto da rappresentanti di Questura, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118, Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano – Sezione di Policoro, Associazione S.E.R. Help 27 di Ginosa Marina, Aeronautica Militare, Aeroclub Italia, Aeroclub Fly Sibari, dal Direttore di Manifestazione e dal Responsabile dell’attuazione del Piano di SAFETY per il Comune di Policoro.

Il Centro Operativo Comunale resterà attivo sino alle 21.00 di domani, 25 giugno 2023, sino al completamento delle fasi di chiusura della manifestazione.

Per eventuali comunicazioni in tema di sicurezza sarà possibile chiamare ai numeri di telefono: 0835/9019308 e 0835/9019244.

Policoro, 24.06.2023

