Venerdì 27 Gennaio alle ore 20.30, presso il Cineteatro Luchino Visconti in Piazza Elettra a Marconia, si terrà il sesto appuntamento della Stagione Concertistica Comunale Città di Pisticci.

Il “Concerto della Memoria”, dedicato alla tragedia della Shoah, sarà intriso delle struggenti sonorità del violino di Carmine Gaudieri, Direttore dei Solisti Aquilani e professore al Conservatorio dell’Aquila.

Al pianoforte, lo accompagnerà Simonetta Bisegna.

Tuttavia, il 27 gennaio è anche una data importante per la storia della musica: in questo giorno del 1756, infatti, nacque il genio più fecondo e straordinario di sempre, Wolfgang Amadeus Mozart.

Proprio a Mozart sarà dedicata l’apertura del concerto che poi vedrà l’esecuzione di numerosi capolavori di Brahms, Dvorak ed altri eccellenti compositori.

Un concerto da non perdere, quindi, sia per l’alto valore artistico, sia per il senso più profondo legato ad una delle pagine più buie della intera storia dell’umanità

