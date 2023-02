Condividi subito la notizia

Dal prossimo 10 febbraio i cittadini leccesi potranno ritirare presso i centri di distribuzione istituiti da Monteco le pattumelle verdi da utilizzare per conferire vetro e metalli con la raccolta differenziata porta a porta. Sarà così completa la dotazione dei mastelli che compongono il kit assegnato alle utenze domestiche per il conferimento differenziato dei rifiuti.

Queta “novità” è frutto degli accordi sottoscritti tra azienda e Comune nell’ambito dell’estensione dei servizi di raccolta dei rifiuti e igiene urbana (il cosiddetto “quinto d’obbligo”) e rappresenta un’ulteriore evoluzione del servizio rispetto alle condizioni di partenza. Il capitolato d’appalto sottoscritto dal Comune con Monteco nel 2014, infatti, contemplava la raccolta domiciliare di vetro e metalli solo nel centro storico. Nel resto della città era stato previsto il mantenimento delle campane stradali che però, è stato riscontrato nel tempo, nel tempo erano impropriamente utilizzate per l’abbandono di rifiuti indifferenziati. Da qui la rimozione delle campane stradali e un primo periodo di raccolta con l’utilizzo di mastelli già in dotazione (blu o grigio a seconda delle zone della città) e ora con l’apposito mastello verde.

I cittadini potranno ritirare la pattumella recandosi in uno dei quattro punti di distribuzione individuati in città: la sede della parrocchia di San Bernardino Realino in via degli Oropellai (quartiere Rudiae Ferrovia), il CCR di via Giovanni Paolo II in orari diversi da quelli di apertura al pubblico (quartiere Stadio), il City Terminal al Foro Boario, il Parco dei Colori in via Medaglie d’Oro (Borgo Pace). Per avere il mastello verde occorrerà portare con sé, dopo averli compilati, i moduli che sono in questi giorni in distribuzione presso tutte le utenze cittadine (e che sono scaricabili anche dal sito istituzionale del Comune a questo link http://bit.ly/3Dt9RIg e al front office di via Diaz o presso i CCR presenti in città). Sui moduli si dovranno indicare i dati dell’intestatario, i codici presenti nei contenitori già nella propria disponibilità e l’eventuale delega di ritiro da parte di una persona diversa dall’intestatario.

Di seguito l’indicazione degli orari di ciascuno dei punti di distribuzione attivi dal prossimo 10 febbraio:

Parrocchia di San Bernardino Realino in via degli Oropellai (quartiere Rudiae Ferrovia)

Lunedì, mercoledì, venerdì 8.30 – 14.30

Martedì e giovedì 09.00-12.00

Sabato 08:30 alle 12:30

Centro comunale di raccolta di via Giovanni Paolo II (i mastelli verdi si potranno ritirare in orari diversi da quelli del servizio di ritiro rifiuti (quartiere Stadio)

Lunedì, martedì e giovedì 15.00 – 18.00

Mercoledì e venerdì 09.00 – 13.00

sabato 08:30 alle 12:30

City Terminal lato cimitero Via Carluccio

Dal lunedì al sabato 09.30 – 15.30

Parco dei Colori in via Medaglie d’Oro (Borgo Pace)

Lunedì, mercoledì e venerdì 09.00-12.00 – 15.00-18.00

martedì e giovedì 08.30 – 14.30

sabato 08.30 – 12.30

