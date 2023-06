Condividi subito la notizia

Il Parco della Grancia a Brindisi Montagna si apre al mondo del turismo. Dopo la giornata dedicata ai rappresentanti delle istituzioni, sabato sarà la volta dei referenti delle strutture ricettive della Basilicata desiderosi di conoscere le nuove proposte del Parco e del Cinespettacolo “La Storia Bandita” una narrazione spettacolare della durata di circa un’ora e mezza, animata da oltre 200 figuranti che interagiscono su un’area di scena di oltre 25mila metri quadri, nello splendido anfiteatro naturale della foresta della Grancia, un teatro su un dorso di montagna incantevole che ha per scenografia la vegetazione e per sipario la notte. “Quello di Brindisi Montagna da oltre venti anni rappresenta un interessante esempio di sviluppo territoriale e di promozione delle aree interne della Basilicata – spiega il presidente del Consorzio ETI, Nicola Manfredelli – reso possibile dall’impegno delle amministrazioni, della Proloco di Brindisi Montagna, degli operatori locali, del Comune di Brindisi Montagna e del Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane”. L’iniziativa rivolta agli operatori turistici dell’accoglienza della Basilicata sarà l’occasione per mostrare le attività del parco e le interazioni che potranno esserci con il settore turistico. “Con la riapertura della Grancia – aggiunge Manfredelli – si rafforza notevolmente, in Basilicata, quel segmento del turismo, particolarmente gradito dopo le restrizioni della pandemia, che si aggancia al connubio tra natura e spettacolo, di cui la Basilicata, per le sue caratteristiche, può candidarsi ad essere capofila in ambito nazionale”.

