Nel pomeriggio di martedì 28 marzo è stato consegnato alla Città il nuovo parco giochi della “Villa Lovelli”, ubicata in corso Roma. A tale cerimonia sono intervenuti il sindaco Fabrizio Quarto, l’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Putignano, l’assessore allo Sport e Attività Produttive Rosa Termite e il consigliere comunale Francesca Laghezza.

Il sindaco Fabrizio Quarto ha evidenziato che questa opera aggiunge un nuovo luogo in cui i nostri piccoli cittadini potranno divertirsi. E’ un obiettivo voluto dall’intera Amministrazione – ha continuato il sindaco – con risorse di bilancio proprie e in particolare con l’avanzo di amministrazione dello scorso anno che oggi si traduce in un’area fruibile da tutti. Continueremo in questo solco – ha concluso Quarto – per rendere sempre più a dimensione di bambino Massafra. Un prossimo “spazio giochi inclusivi” sarà realizzato nella zona a nord della nostra Città.

Villa Lovelli – ha affermato l’assessore Putignano – era un luogo da riqualificare per il bene della Città, rendendolo anche spazio inclusivo per piccoli e grandi. Già da oggi si potrà godere del verde presente al suo interno e usare le varie giostrine installate in totale sicurezza. Il mio auspicio – ha continuato Putignano – è che questo parco possa tornare a vivere. Ringrazio la squadra lavori e tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione di questo importante risultato. Continueremo a lavorare – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici – per realizzare altri luoghi di aggregazione sociale.

Si tratta di uno spazio – ha sottolineato il consigliere Francesca Laghezza – nel quale il gioco diventa un esempio per insegnare a tutti l’importanza dell’inclusione, un progresso sociale che trasmette valori importanti alle nostre piccole generazioni.

Il parco giochi, realizzato con prodotti riciclabili e privo di barriere architettoniche, permette l’utilizzo delle giostrine a più bimbi contemporaneamente. E’ possibile trovare tre scivoli con altezze diverse, pannello di attività “tris”, casetta con panchina, altalene e giochi a molla tali da stimolare la fantasia dei bimbi. Il tutto collocato su di una sicura pavimentazione antitrauma.

Massafra, 28 marzo 2023

