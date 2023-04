Condividi subito la notizia

Si terrà sabato 15 aprile l’inaugurazione del Parcheggio Orti del Duca. Alle ore 17.00 il taglio del nastro da parte del Sindaco Gianfranco Palmisano e dell’Amministrazione Comunale e la benedizione di don Peppino Montanaro saranno i momenti clou della giornata. Si comincia la mattina alle 09.00 con le attività sportive, per proseguire nel pomeriggio – dopo l’inaugurazione – con artisti ed eventi musicali nel parco.

Il Parcheggio Orti del Duca è stato aperto sabato scorso 8 aprile. Dispone di 180 posti auto su due piani e attualmente è gratuito.

Si tratta di un’opera complessa – la prima mai realizzata a Martina – con annesso un parco urbano sovrastante costituito da aree a verde, percorsi storici e altri beni architettonici. Un’intera area per diversi anni abbandonata al degrado è stata riqualificata con zone di verde attrezzato, un piccolo parco giochi e il recupero di testimonianze storiche riportate al loro splendore originario seguendo fedelmente le indicazioni del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale.

L’opera è frutto di scelte progettuali che coniugano la tutela e la valorizzazione del contesto – per preservarne il carattere bucolico che lo contraddistingue – con la creazione di uno spazio pubblico fruibile per cittadini e turisti di varie fasce di età grazie alla individuazione di aree con differenti destinazioni d’uso. Con la realizzazione di ascensore e scale per l’accesso alla struttura da via Bellini è stata realizzata anche una terrazza panoramica che consente di apprezzare gli Orti Medievali e la Valle d’Itria, oltre che lo stesso parco urbano.

Le indagini archeologiche eseguite prima di effettuare i lavori hanno riportato alla luce una cisterna a campana provvista di vasca e pozzetto drenante che garantiva l’approvvigionamento idrico verosimilmente precedente alla realizzazione della grande foggia. E’ fra le testimonianze storiche di pregio recuperate e valorizzate insieme ai percorsi medievali, al trullo, alla “masseriola”, alle arcate e alla neviera.

Il costo complessivo dell’intervento (progettazione e lavori) è di 4.820.000 euro, di cui 1 milione e 50mila euro per l’acquisizione dei terreni.

