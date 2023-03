Condividi subito la notizia

Sono due anni che l’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, previsto dal DPCM 1 aprile 2008, nonché dall’accordo Stato-Regioni del 20 novembre 2008, in Basilicata non viene convocato. Ho scritto al Presidente della Regione per sollecitare un incontro.

L’Osservatorio è la sede interistituzionale, di cui fanno parte rappresentanti della Regione, della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e delle Aziende Sanitarie Locali per la verifica dell’efficacia e dell’efficianza degli interventi effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali, che si occupa della tutela della salute dei detenuti e che coordina su tutto il territorio regionale questi interventi.

Alla medicina penitenziaria è affidato il compito della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di persone che si già si trovano in uno stato di privazione della libertà.

Raccogliendo le preoccupazioni degli Agenti della Polizia penitenziaria, ho sollecitato una rapida convocazione dell’Osservatorio.

Non è solo questione formale. L’erogazione di assistenza e cure per la salute dei detenuti tutela concretamente la dignità dei detenuti e garantisce l’umanità della pena. Non possiamo permetere che, in Basilicata, non venga garantito un trattamento dignitoso a tutti i cittadini.

Roma, 27 marzo 2023

Sen. Gianni Rosa

