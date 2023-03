Condividi subito la notizia

A POTENZA UN TEAM DI 9 PROFESSIONISTI PER IL PRIMO CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCEPIMENTO

“NutriFertility. Giornate di fertilità consapevole” è il primo corso di preparazione al concepimento che sarà presentato sabato 1 Aprile alle ore 17.30 presso “Sala Fasanella”, Centro Galassia.

Ideato e coordinato dalla dott.ssa Maria Carmela Padula, Biologa Nutrizionista esperta in Biologia della Nutrizione per la Riproduzione Umana, il corso-percorso è stato strutturato al fine di stimolare o potenziare la consapevolezza dell’importanza della fertilità quale bene prezioso da preservare e/o potenziare.

Dichiara Padula: <<Nutrire la fertilità è possibile. Il piatto della fertilità ha come ingredienti principali la consapevolezza, lo stile di vita sano e la gestione corretta delle emozioni. A servire questo piatto e a portarvi a “scuola di fertilità”, insieme a me, un team di professionisti con una vision e una mission comune: le ginecologhe dott.ssa Elisa Scarpetti e dott.ssa Maria Laura Pisaturo, l’urologo/andrologo dott. Giuseppe Di Fino, l’ostetrica Lucia Smaldone, la psicologa psicoterapeuta Mariagrazia Tammone, la psicoterapeuta psicosessuologa Ilaria Consolo, il personal trainer Ivano Dabbene e l’operatrice olistica Emanuela Ferrara. L’idea di piantare un seme di consapevolezza è nata dall’osservazione che esiste un corso di preparazione al parto, ma non di preparazione alla gravidanza, oltre che dall’osservazione della convinzione che avere figli sia percepita come una tappa naturale nella vita di una coppia, molto spesso data per scontata fino a quando il concepimento tarda a verificarsi>>.

Il percorso prevedrà incontri a cadenza settimanale o bisettimanale a partire da metà Aprile fino a inizio Giugno. I destinatari sono le coppie o anche i singoli soggetti con desiderio riproduttivo-genitoriale e con interesse ad acquisire nozioni utili a massimizzare le possibilità di concepimento. Il corso, con posti limitati, è gratuito e accessibile previa iscrizione e conferma della stessa.

Il risultato atteso consiste nel divulgare il più possibile l’importanza della prevenzione nell’ambito della riproduzione umana, stimolando approcci e comportamenti corretti utili a ridurre il time to pregnancy.

Maria Carmela Padula

