l grande jazz arriva a Bernalda nella splendida cornice di Borgo San Gaetano. Nell’ambito della rassegna “Note a Borgo”, ideata da Attilio Scocuzza, il primo appuntamento è per lunedì 27 marzo alle ore 20:30 con l’evento presentato dal contrabbassista lucano Giuseppe Venezia, che sarà sul palco insieme a Benny Benack III alla voce e tromba; con loro, Daniele Cordisco alla chitarra ed Elio Coppola alla batteria.

«Benny Benack e Giuseppe Venezia sono nomi che nel mondo del jazz non hanno bisogno di presentazioni – ha dichiarato Scocuzza -. Versatili ed eclettici, è un’occasione imperdibile poterli ospitare qui a Borgo San Gaetano, che ci consente tra l’altro, di offrire un appuntamento di altissima qualità alla nostra comunità».

La rassegna “Note a Borgo”, sorella di “Sapori a Borgo” – quest’ultima incentrata sulle eccellenze enogastronomiche del territorio, con un format inedito che ne consente la scoperta e l’approfondimento, e che dopo l’appuntamento di febbraio intitolato al lampascione ne vedrà uno prossimo in cui il protagonista sarà l’asparago selvatico – apre con il primo appuntamento dedicato al jazz e si propone di abbracciare generi musicali diversi. Pensata su misura per il luogo che le fa da cornice, coniuga l’altissimo livello artistico dell’evento alla bellezza autentica di un posto che parla di territorio: «Organizzare eventi in questo contesto vuol dire tenere sempre a mente la responsabilità che si ha nei confronti di una struttura come questa, che nel suo stato di conservazione e con la sua autenticità esprime lo splendore e la forza del centro storico di Bernalda», aggiunge Scocuzza.

La formazione musicale, nata nel 2015 durante una tournée americana, ha calcato i più importanti palchi sia in Italia che negli Stati Uniti d’America, passando dallo Smalls di New York, l’Hard Rock Cafè di Atlantic City, il Maureen’s Jazz Cellar di Nyack fino ad arrivare in Italia in club prestigiosi come il Bebop di Roma, il Rosetta Jazz Club di Matera e tantissimi altri.

L’ingresso è libero, ma la prenotazione resta consigliata.

