19 febbraio 2023 alla famiglia GIULIO REGENI il 4° Premio AUGUSTO DAOLIO CITTÀ DI NOVELLARA

che devolveranno il Premio all’Associazione Culturale no profit EURITMICA Euritmica è un’Associazione Culturale no profit nata a Udine nel 1997, che vanta decenni di attività nel campo della programmazione e organizzazione culturale. Nello stesso anno Euritmica dà vita al Festival Internazionale Onde Mediterranee, un unicum in Friuli Venezia Giulia, un contenitore di eventi musicali, teatrali, letterari e di diversa creatività dedicati al variegato universo Mediterraneo, offrendo occasioni di conoscenza e di scambio culturale nel segno di un’apertura alle diversità. Dal 2016 il festival è dedicato a Giulio Regeni, figlio di queste terre, torturato e ucciso in Egitto. Euritmica e Onde sono sempre stati al fianco di Paola e Claudio Regeni e della loro legale Alessandra Ballerini nella lotta per la verità e la giustizia, sostenendoli e ospitandoli sui palchi dei vari musicisti che nel corso di questi anni vi si sono esibiti, un supporto che continuerà sempre nel ricordo di Giulio, ragazzo del mondo, stringendosi attorno alla sua famiglia e a

chi l’ha amato, da vivo e da quando è diventato ragazzo per sempre.

18 e 19 febbraio 2023

Il NOMADINCONTRO è un evento legato al gruppo musicale dei NOMADI, la prima edizione ebbe

luogo nel 1993 e viene organizzata annualmente, nel mese di febbraio, a Novellara dove l’artista

nacque il 18 febbraio 1947. La Manifestazione ha avuto solo due anni di stop forzato a causa della

pandemia Covid.

Grazie alla disponibilità di Beppe Carletti, di tutti i Nomadi e con l’approvazione di Rosanna

Fantuzzi, compagna di Augusto Daolio, il vocalist scomparso nel 1992: da allora ai componenti

della band parve quanto mai giusto ricordare la figura del loro cantante in modo consono e per di

più in quel piccolo borgo.

Il 2023 si apre finalmente con la certezza dell’appuntamento per questa grande festa e Novellara

si prepara per accogliere le migliaia di fan che giungeranno da ogni parte d’Italia (isole comprese).

La “due giorni” del NOMADINCONTRO sarà occasione per visitare Novellara e i luoghi simbolo

della storia Nomade, per partecipare ad eventi culturali e a due concerti dei NOMADI (uno il

sabato sera, l’altro la domenica pomeriggio).

L’appuntamento ha una storia molto importante, nel passato hanno solcato il palco del

Nomadincontro artisti come Jovanotti (‘93); Gang (‘94); nel ’95 l’emissione del cd «Tributo ad

Augusto» (con la partecipazione di Francesco Guccini, Ligabue, Timoria + Gianna Nannini,

Teresa De Sio, Alice, Modena City Ramblers, C.S.I., Gang, Elio Revé, Inti Illimani, Enrico Ruggeri,

Dennis & The Jets…) ha permesso di raccogliere 120 milioni di lire (netti) divisi in parti uguali fra i

bambini palestinesi di un villaggio nei pressi di Hebron (tramite «Salaam Ragazzi dell’Olivo»), i

bambini dell’orfanotrofio di San Paolo del Brasile (tramite la «Comunità Nuova» di don Gino

Rigoldi,) e i bambini tibetani del monastero di Sera Je (India), tramite l’Istituto «Lama Tzong

Khapa» di Pomaia (PI); Bisca-99Posse (‘96); Agricantus (‘97); Massimo Bubola (‘98); Alberto

Fortis (‘99); Daniele Silvestri (2000); Piero Pelù (2001); Nazionale Italiana

Cantanti(2002); Pooh (2003); Paolo Belli (2004); Elisa (2005); Francesco

Renga (2006); Samuele Bersani (2007); Roberto Vecchioni (2008); Giusy

Ferreri (2009); Zucchero “Sugar” Fornaciari (2010); Biagio Antonacci (2011); Franco

Battiato(2012); Alice (2013); Nek (2014); Luca Carboni (2015); Fiorella Mannoia (2016); Enzo

Jacchetti (2017) ed altri ancora e non lo hanno fatto per esibirsi in concerto ma per ritirare il

Premio “Tributo ad Augusto”, che non era un «premio» fine a se stesso, ma il riconoscimento del

valore artistico e umano di musicisti italiani che si siano particolarmente messi in luce attraverso il

loro lavoro a favore di cause sociali e di solidarietà.

Nel 2018 viene istituito il Premio AUGUSTO DAOLIO CITTA’ DI NOVELLARA

un riconoscimento verso chi, nell’ambito della cultura e della società si è impegnato nel sociale.

Nel 2018 al Dr. Roberto Scaini (per Medici senza Frontiere), nel 2019 alla D.ssa Lucia Russo

Procuratore aggiunto a Bologna (per la Onlus Buona Nascita – Progetto Leon), nel 2020 a Max

Laudadio (per l’Associazione ON)

Nel corso degli anni sono stati assegnati premi speciali:

Giorgio Panariello “Tributo per lo spettacolo” (2007), Julio Gonzales “Tributo per lo sport“

(2007), il premio “Uno come noi” a Gianluca Grignani (2008), Omar Pedrini (2016), a Luciano

Ligabue Speciale “Tributo ad Augusto” (2009), a Neri Marcorè Premio Speciale “Amico dei

Nomadi” (2009), Prof. Umberto Veronesi Premio “La Scienza per la Pace” (2010). Sono inoltre

stati premiati nel corso degli anni con il “Premio Nomade dell’Anno”: Andrea

Muccioli(2004), Antonio Ricci (2005), Gabriella Simoni (2006), Don Antonio

Mazzi (2007), Giovanni Pezzullo (2008), Red Ronnie (2010), Don Gallo (2011), Paolo

Belli (2013), Marino Bartoletti (2015), Liliana del Monte (2016) e tanti altri

