Nel ventunesimo turno di Eccellenza Lucana, l’Elettra Marconia piega agevolmente il fanalino di coda Moliterno. La compagine di mister Finamore fin dai primi minuti mette in chiaro quale sarà l’andazzo del match. Dopo soli quattro giri d’orologio Amatulli serve un perfetto traversone al ben appostato Continente, che calcia a fil di palo segnando il vantaggio per l’Elettra. Poco dopo lo stesso difensore centrale rossoblù sfiora la doppietta personale, con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Alla mezz’ora il Moliterno si fa vivo dalle parti di Marino. E’ Ruocco ad impensierire l’estremo difensore jonico, con una splendida volèe, il cui vertice però è più alto della traversa. Prima della pausa i padroni di casa mettono a segno il raddoppio, che però viene annullato dal Signor Armandi. Nella seconda frazione gli ospiti annusano il pareggio con una ghiotta occasione per Cocozza, il cui tiro viene deviato dall’attento portiere rossoblù. Mister Finamore manda in campo forze fresche. Marinelli sostituisce Amatulli e Rizzi fa posto a Mandile. Alla mezz’ora Piazze sfiora il raddoppio trovando la pronta risposta di Njie. Poco dopo Marinelli viene atterrato in area. L’arbitro assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri Facundo Piazze spiazza Njie per il raddoppio rossoblù. Neanche il tempo di terminare i festeggiamenti per il raddoppio, che gli ospiti accorciano le distanze con Ruocco che approfitta di una distrazione della retroguardia di casa. Gli elettrici tuttavia, riescono senza patemi a controllare gli ultimi minuti di gioco, mettendo in cascina altri 3 importantissimi punti.

Tabellino

Elettra Marconia: Marino, Layus, Continente, Amatulli (Marinelli), Palo, Casale, Oyuela, Scandurra, Piazze, Rizzi (Mandile), De Olivera;

A disp.: Garofalo, Camara, Quinto, Ouidrene, Tricchinelli, Checa, Camardella;

All.: Finamore;

Moliterno: Njie, Di Martino, Armenise, Giordano, Giaquinto, Markowsky, Panza, Gioiello, Cocozza, Ruocco;

A disp.: Ginefra, Dpierri, Pierri, Cassano, Morra, Cestari, Strambelli, Saracino;

Dirig. Acc.: Cirigliano;

Arbitro: Armandi di Matera; Assistenti: Romaniello e Salvatore;

Marcatori: Continente 4’, Piazze (R) 35’, Ruocco 37’;

Classifica

Rotonda 53

Elettra Marconia 48

Pomarico 47 (2 gare in meno)

Città dei Sassi 43 (1 gara in meno)

Brienza 40

Venosa 39

Vultur Rionero 34

Tricarico 33 (1 gara in meno)

Paterno 23 (1 gara in meno)

A.C. Oppido 23

Ferrandina 22

Policoro 19

Montescaglioso 16 (1 gara in meno)

Castelluccio 10 (1 gara in meno)

Real Senise 7 (1 gara in meno)

Moliterno 7

