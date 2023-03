Condividi subito la notizia

UN DICEMBRE 2022 TOTAL DANCE PER IL DJ MARCO RACCHELLA E IL SASSOFONISTA RUBEN PAGANELLI

“Saxophone is On”, una seducente sinergia tra sax, elettronica e dance, si staglia prepotente fra i brani a forte impatto evocativo e ammaliante.

La voce calda e passionale ed il sax energico si scambiano forma e sostanza nel racconto musicale che cresce dolce e vigoroso dall’inizio del brano.



“Ladies.. c’mon!” ed esplode la voglia di ballare e di scatenarsi!

Lo senti? “saxophone is on”…



Suoni intensi, definiti e morbidi con venatura seventy e voci invitanti sono i principali ingredienti di questo cocktail per ballare: forza mettila in console!

Ladies… c’mon!



GROOVY LAND PROJECT è un progetto musicale nato dall’amicizia e collaborazione tra Marco Racchella e Rubén Paganelli.

Entrambi vivono nel mondo della musica da svariati anni e grazie ad una fortuita coincidenza si sono conosciuti nel 2016 ad un evento.

L’intesa musicale è stata subito fortissima .

Ruben sassofonista professionista, ma soprattutto, musicista. Vanta collaborazioni importanti nella sua carriera.

Marco deejay da oltre 30 anni aveva un sogno nel cassetto, quello di produrre un disco e grazie a Ruben è riuscito nel suo intento.

Soxophone is on nasce per caso da un provino che sarebbe dovuto servire a tutt’altro, ma come sempre accade le idee più belle nascono sempre da casualità !

Ci sono altri progetti già in cantiere e continuerete a sentir parlare dei GROOVY LAND PROJECT!

