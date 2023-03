Condividi subito la notizia

Emozione e commozione, ritrovarsi al cospetto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per ricevere l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana per l’impegno profuso a sostegno di Agata – Volontari contro il cancro, l’Associazione di Volontariato creata e fortemente voluta da Mirna Bruna Mastronardi.

Tra i 30 insigniti alla cerimonia di consegna delle onorificenze che si è svolta nel Salone del Palazzo del Quirinale, la lucana Mirna Bruna Mastronardi dell’Associazione “Agata” di Marconia di Pisticci, “per aver intrapreso attività di volontariato volte al sostegno dei pazienti oncologici garantendo loro il diritto alle cure necessarie”.

“Un riconoscimento – dichiara Mirna Mastronardi – che ripaga delle tante difficoltà riscontrate in questo percorso tortuoso della malattia, della solitudine e di quella voglia di superare ostacoli che a volte sembrano insormontabili, come l’accesso alle cure, la prenotazione di una visita, la strada da tracciare per trovare piccole soluzioni a sostegno di chi vive a stretto contatto con la malattia oncologica. Un riconoscimento che dedico al mondo di Agata, che oggi è una considerevole realtà, fatta di tante mani, tante braccia e tanti cuori. Con un pensiero rivolto a chi oggi non c’è più”.

Fondatrice e vice Presidente dell’associazione “AGATA – Volontari contro il cancro ODV ETS” ONLUS di Pisticci, Mirna ha deciso di istituire l’associazione dopo aver scoperto la sua malattia. “Agata è nata perché nessuno si senta solo”.

“A nome di tutti gli associati – dichiara la neo Presidente di Agata Volontari contro il cancro, Rosa Gentile – un ringraziamento speciale va alla nostra Mirna, che ha saputo creare e portare avanti, con tenacia e passione, doti che la caratterizzano da sempre, un progetto di concreta solidarietà che oggi vanta risultati importanti in termini di supporto al malato oncologico. Grazie soprattutto a tutti i volontari che in questi anni hanno operato secondo la mission dell’associazione, un grazie speciale a chi non c’è più. Grazie, Mirna, per averci dato la gioia di ricevere, a nome di Agata Volontari contro il cancro, l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana”.

