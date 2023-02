Condividi subito la notizia

Confesercenti e Confcommercio comunicano che mercoledi 15 febbraio 2023 avrà inizio a Matera un corso valido all’iscrizione all’esame presso la Camera di Commercio, previsto dalla L. 39/89 e dal DM 300 del 21/02/1990, per l’abilitazione all’attività di “Agente di affari in mediazione immobiliare”.

Il corso in questione è riconosciuto dalla Regione Basilicata ed è organizzato dal Cescot Basilicata, Ente di formazione della Confesercenti; avrà la durata di 110 ore.

Presso le sedi materane di Confesercenti e Confcommercio, in Via Ugo La Malfa n. 3/B e in Via Trabaci n. 33/3 sarà possibile ricevere informazioni in merito e procedere all’iscrizione.

Matera, 8 febbraio 2023

