Condividi subito la notizia

Nel pomeriggio di ieri è stato presentato alla Fiera di Milano, all’interno del palinsesto della BIT 2023, il programma ufficiale della prossima edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, l’ormai celebre e seguitissimo giro d’Italia a vela, che per la prima volta farà tappa a Taranto nell’estate del 2023, con l’organizzazione di Difesa Servizi e il network SSI, il patrocinio di CONI e FIV, la sponsorizzazione principale di ENIT.

“Siamo molto grati all’organizzazione del Nastro Rosa Tour ed alla Marina Militare per aver ritenuto Taranto all’altezza di ospitare una kermesse sportiva di tale livello – ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci a margine della conferenza stampa -. Il nostro è un entusiasmo connesso al concretizzarsi della nostra idea di una città moderna, europea e sostenibile nel cuore del Mediterraneo, aperta alle contaminazioni ed alle opportunità che derivano dal recupero del proprio rapporto con la risorsa mare, al rafforzarsi in ogni occasione importante dello storico e proficuo legame con la Marina Militare e il sistema della difesa, alle ricadute economiche e culturali che sempre si generano in questo tipo di manifestazioni sul territorio ionico.

La prossima estate, poi, la nostra magnifica capitale di mare ospiterà anche eventi a tema con partner come Slow Food, la nuova stagione di SailGP, la consueta Fiera del Mare con il contributo della Regione Puglia, i Port Days e l’Italian Cruise Day dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. E stiamo lavorando alla candidatura UE per una tappa nazionale dell’European Maritime Day. Senza tralasciare i cantieri che partiranno al termine della stagione sui nostri waterfront, le mura aragonesi e il ponte girevole, o ancora i progetti a valere sul regolamento UE per la transizione giusta e riferibili ai punti di sbarco certificati per gli operatori del comparto della maricoltura.

Insomma restiamo fermamente convinti che una parte fondamentale del futuro e del riscatto di Taranto sia nel suo mare. E i dati dei flussi economici in questa direzione ci stanno confortando.”

Hits: 2

Correlati