L’Amministrazione Comunale ha bandito il concorso “Martina in Fiore 2023”. E’ la seconda edizione che, a differenza di quella dello scorso anno, si svolgerà per l’intera estate. Inizierà prima e terminerà la prima settimana di settembre. L’obiettivo è sempre quello di rendere più bello e accogliente il centro storico attraverso il decoro floreale di balconi, terrazzi, davanzali e angoli di giardino, coinvolgendo i cittadini di Martina Franca nel miglioramento dell’ambiente urbano attraverso le piante e i fiori. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è aperta a singoli cittadini, associazioni, enti e attività commerciali. Per queste ultime è stata istituita una categoria a parte con relativo premio.

Chi intende partecipare dovrà inviare un’istanza, debitamente sottoscritta, a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it oppure consegnarla direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune – in piazza Roma – entro le ore 12.00 del 20 giugno 2023, corredata da almeno due foto del balcone, della terrazza o del particolare abitativo esterno in allegato alle domande di partecipazione (in caso di impossibilità a inviare un immagine fotografica, l’organizzazione provvederà ad inviare il proprio personale per effettuare gli scatti necessari).

Il concorso consiste nell’abbellimento, a tema libero, per tutta la stagione estiva di finestre, balconi e terrazzi, angoli, muri, ecc, visibili da piazze, vie o altri spazi accessibili al pubblico, con composizioni di fiori e piante di vario genere (come ad esempio: gerani zonali, gerani edera semplice e doppia, petunia ortensie, begonie, verbena ed altre essenze floreali naturali a scelta del partecipante) a tema libero.

I vincitori riceveranno premi eco-sostenibili (a titolo esemplificativo, bicicletta, bicicletta elettrica o e-bike, monopattino, ecc) , oltre ad eventuali premi in buoni spesa per piante e fiori. Saranno premiati i primi cinque classificati nella categoria residenti; il primo classificato nella categoria esercenti. Il valore complessivo dei premi è di 5.000 euro.

“In considerazione dell’interesse registrato lo scorso anno, in Giunta abbiamo deliberato di indire la seconda edizione con delle novità per un maggiore coinvolgimento dei cittadini e di diverse realtà del centro storico. Lo scorso anno i tempi per la partecipazione sono stati più ridotti e il concorso è stato meno articolato perché siamo stati eletti a metà giugno. Quest’anno abbiamo abbiamo esteso l’arco temporale all’intera estate, abbiamo anticipato il concorso a giugno e abbiamo messo in palio numerosi premi. Contiamo su un’ampia partecipazione dei commercianti, infatti abbiamo istituito una categoria riservata a loro”. Ha spiegato l’Assessore al Turismo, al Marketing Territoriale e al Decoro urbano Vincenzo Angelini che ha proposto la delibera (n. 263 del 16 maggio 2023) approvata dalla Giunta per l’indizione della 2^ edizione di “Martina in Fiore”.

Il regolamento e il modulo per la partecipazione sono reperibili sia all’Ufficio del Turismo in piazza XX Settembre sia sul sito istituzionale del Comune al seguente link https://www.comune.martinafranca.ta.it/pagina1395_martina-in-fiore.html#:~:text=Modulo%20di%20iscrizione,16/05/2023

I vincitori della prima edizione del concorso, tenuta nell’estate 2022, sono le signore Rina Fantinel Pace, Maria Lupo e il signor Ottavio Conserva, premiati con alcune targhe dall’Assessore Angelini.

