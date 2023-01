Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Marconia. 22 – 31 gennaio 2023. Dieci giornate di festa per onorare S.Giovanni Bosco nel XV° anniversario con dedicazione della chiesa omonima che porta il nome del veneratissimo santo dei fedeli marconensi. Una gran festa di popolo per ricordare una data importante, come ha sottolineato il parroco don Filippo Lombardi che unitamente al comitato (Presidente Antonio Gioia, Vice Presidente Rocco Tornese, Segretari Alberto Raimondo e Rocco Nivuori, Tesoriere Fabio Lofranco) ha predisposto un ricco, articolato programma degno della importanza dell’evento. Si è partiti domenica 22 gennaio con una messa alle ore 8,00 e l’altra alle ore 11, animata dai ragazzi della V° elementare e nel pomeriggio novena e messa. Per lunedì 23, alle ore 8,30 santa messa, alla 17,45 novena e alle ore 18 messa animata dal gruppo Caritas. Per martedi 24 gennaio, , alle 8,30 messa, alle 17,45 novena animata di ragazzi della IV° elementare e alle 18 messa animata dal Cammino Neocatecumenale. Si va avanti e mercoledì’ 25 gennaio alla messa delle 8,30, seguirà alle 17,45 la novena animata dai ragazzi della V° elementare e alle 18, quella animata dalla Azione Cattolica. La giornata di giovedì 26 gennaio prevede una messa alle ore 8, 30 con adorazione eucaristica per tutta la giornata. Alle 17,45 novena e alle ore 18 messa animata dal Gruppo Missionario. Alle 19, 00 Lectio Divina in oratorio.. La giornata di venerdì’ 27 gennaio prevede la santa messa alle ore 8,30, alle 17,45 novena animata dai ragazzi della Prima Media, alle 18, santa messa animata da RnS ed a seguire alle 19, le testimonianze della Comunità Cenacolo di Mariotto. In sala Don Amedeo Forte. ( Cripta).. Per il 28 gennaio il programma ha predisposto la messa alle ore 8,30, alle 16, festa dei ragazzi con il Grande Lebuski in sala don Amedeo Forte, alle 17,45 novena e alle 18, messa animata dal Coro e dai giovani di ACI. Per domenica 29 gennaio, alla messa delle ore 8,00 seguirà un mercatino dell’ACOI . Alle 11,00 messa presieduta da don Giuseppe Ieba SDB animata dai ragazzi della I° Media. Alle 13, seguirà un pranzo di fraternità in oratorio, alle 17,00 conferenza per genitori di don Giuseppe Ieba, in sala don Amedeo Forte. Alle 18 messa e breve processione. Lunedì 30 gennaio , alle ore 8,30 santa messa , alle 17,45 novena , alle 18, 00 messa solenne per San Giovanni Bosco ed a seguire alle ì19,00 un momento di festa con la degustazione di castagne e tagliolini e ceci preparate dalle mamme della parrocchia. Martedì 31 gennaio, giornata clou per il XXV° Anniversario della dedicazione della chiesa a San Giovanni Bosco. Alle 8,30 santa messa e alle 18,00 cerimonia della benedizione della vetrata e Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Caiazzo, animata dai cori parrocchiali.

