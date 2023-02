Condividi subito la notizia

Coltura e cultura dell’olivo e un percorso di divulgazione della conoscenza che procede ormai da anni con il riconoscimento del marchio Città dell’olio. Affianco, la rigogliosa frutticoltura, che vede affermarsi, come regina indiscussa, l’albicocca. Oltre settecento ettari coltivati che fanno di questa zona uno dei poli più importanti di tutta la penisola per la produzione del gustoso frutto. E, ancora, la tradizione tramandata da generazione in generazione tra le mura domestiche: la ricetta de u pastizz r’tunnar, antico prodotto da forno, consistente pasto unico per i contadini di ieri, moderno street food per il consumatore di oggi.

Risorse culturali, culinarie ma anche e soprattutto turistiche, quelle che Rotondella presenterà alla Borsa Internazionale del Turismo promossa da Fieramilano, punto d’incontro per tutti i principali operatori del settore.

A completare il quadro, un territorio dall’autentica bellezza. Dal profilo geografico dei monti che scendono a valle fino a blandire il mare. Il balcone sullo Jonio e l’offerta di una natura tutta da scoprire. Esperienze da vivere e portare con sé grazie al passaporto del turista. Operazione di marketing, certo, ma anche proposta concreta per un turismo che si fa sempre più lento ed esperienziale. Quasi riflessivo.

Questo il bagaglio con il quale il grazioso borgo si presenta alla BIT di Milano, corredato da un importante e fitto calendario d’incontri con i vari buyer internazionali, fissati per il 13 e il 14 febbraio. Il giorno precedente, domenica 12, sarà invece dedicato ai rapporti istituzionali con due importanti appuntamenti. Il primo alle ore 11,00 presso l’area conferenze dell’Apt Basicalita dal tema “Turismo Balneare e Culturale: dalla Costa Jonica e Parchi Letterari della Provincia di Matera. Evento promosso dalla Provincia di Matera in collaborazione con i comuni della Costa Jonica e i Parchi Letterali della Provincia di Matera. Il secondo alle ore 12.30 con la presentazione de I Sapori di Rotondella, con degustazioni e racconto dei prodotti tipici della cittadina lucana, presso lo stand del Comune di Rotondella al Padiglione 3, stand numero 98.

