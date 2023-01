Condividi subito la notizia

Coldiretti Basilicata parteciperà all’appuntamento sportivo di grande rilievo di domani a Potenza che vedrà la sfida di pugilato olimpionico Italia – Portogallo. Alla presenza di numerosi sportivi, tra cui atleti olimpici, l’organizzazione agricola lucana ribadirà il suo no al cibo sintetico continuando la sua attività di sensibilizzazione e contrasto mediante la propria raccolta firme che intende introdurre una legge che vieti importazione, produzione e consumo del cibo in provetta in Italia. “Sarà l’occasione per ribadire che il cibo sintetico prodotto in bioreattori energivori ed inquinanti – evidenziano il presidente della Coldiretti lucana, Antonio Pessolani, e il direttore provinciale, Luca Celestino – non deve arrivare sulle tavole degli italiani perché non solo minaccia l’ambiente e la salute, ma anche il reddito di territori come quello della provincia materana che fanno dell’agricoltura il settore trainante dal punto di vista economico e occupazionale”. Nell’occasione saranno promossi i prodotti agricoli del territorio appartenenti alle filiere e del marchio “Io sono Lucano” che saranno omaggiati agli atleti. La presenza di una delegazione della Federazioni Cuochi Italiani promuoverà sostenibilità, originalità, territorialità, qualità dei prodotti alimentari e loro corretto utilizzo per la sana alimentazione.

Potenza 13 gennaio 2022

