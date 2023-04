Condividi subito la notizia

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, svoltasi domenica scorsa, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera inaugura domani, mercoledì 5 aprile alle ore 10,30, lo “Spazio pet therapy” presso l’ospedale Madonna delle Grazie. L’area pet therapy è uno spazio all’aperto a disposizione del personale sanitario e dei pazienti per interventi riabilitativi, educativi e terapeutici. Ad esempio, per coloro che vivono situazioni come l’autismo, entrare in relazione con un animale permette di promuovere il senso di benessere, accrescendo l’ autostima e migliorando complessivamente la qualità della vita.

All’inaugurazione del nuovo spazio saranno presenti le associazioni di Matera e provincia che si occupano di autismo Aura Blu, Anfass, Dumbo, Viviamo insieme, Genitori h24, insieme ai loro ragazzi che interagiranno con gli animali messi a disposizione dai canili Argo ed Elle e Elle di Matera

Per l’Asm saranno presenti il Direttore Generale, Sabrina Pulvirenti, e il Direttore Sanitario, Giuseppe Magno.

Lo Spazio pet therapy si trova vicino al parcheggio dipendenti dell’Ospedale, quindi nella parte posteriore del complesso ospedaliero, nei pressi della scala antincendio centrale.

