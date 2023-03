Condividi subito la notizia

Inaugura il nuovo corso dopo il successo dell’album d’esordio

“Roma” è il nuovo singolo de Il Tre, (nome d’arte di Guido Senia), romano, classe ’97, un artista capace di portare un suo proprio modo di farsi strada nella musica e che ha esordito con il suo primo album “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo” al n.1 della classifica di vendita raggiungendo la certificazione Platino.



“ROMA”, in uscita Venerdì 17 Marzo per Atlantic/Warner Music Italy, rappresenta il primo passo del suo nuovo lavoro dopo 4 dischi di Platino e 2 Oro e non è solo un tributo alla città di “ROMA” ma rappresenta anche il luogo in cui prende vita il racconto di una storia d’amore fra gli alti e bassi della sua evoluzione. Sullo sfondo di panorami mozzafiato e i celebri cieli viola della Capitale al tramonto, dentro “ROMA” si intrecciano i fili di un rapporto che affronta l’incombere della quotidianità, ma dal quale nonostante le difficoltà e l’indebolirsi del sentimento che tiene insieme i pezzi, resta comunque impossibile distaccarsi.



“È uno dei brani a cui sono più legato, penso che riesca a toccare le corde di molte persone” spiega IL TRE a proposito del brano. “Anche se nelle strofe canto di un amore che sembra affievolirsi, nel ritornello spingo la persona al mio fianco a non andarsene. A volte capiamo il valore di qualcuno solo quando lo stiamo perdendo”.

