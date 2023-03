Condividi subito la notizia

Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha partecipato, a Potenza, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università della Basilicata, avvenuta alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

“La presenza del Presidente Mattarella – ha rimarcato Marrese – ha conferito all’inaugurazione del nuovo anno accademico la valenza istituzionale che l’Ateneo lucano merita. A Mattarella il nostro grazie per la sua presenza in una giornata particolare per l’Università della Basilicata. Al Magnifico Rettore, prof. Ignazio Mancini, e a tutti coloro che quotidianamente donano e apprendono cultura dall’Ateneo lucano, gli auguri miei personali, dell’Amministrazione Provinciale di Matera e di tutti i suoi dipendenti per questo importante traguardo. La Provincia di Matera saprà essere sempre accanto all’Ateneo nell’ottica di un’azione sinergica di tipo formativo-culturale strategica a trecentosessanta gradi.

Oggi – ha aggiunto Marrese – abbiamo vissuto un evento solenne e fortemente significativo. Un momento che ci parla dell’impegno della comunità lucana che ha saputo impegnarsi per una rinascita territoriale chiedendo 40anni fa un presidio culturale di straordinaria eccellenza.

Rilanciare il territorio partendo dalle risorse che esso ci offre è indispensabile. Lo dobbiamo alle nuove generazioni, vere depositarie degli sforzi che a livello istituzionale dobbiamo compiere a tutela di una formazione d’eccellenza utile per superare le disuguaglianze sociali e lo spopolamento”, ha concluso il presidente della Provincia di Matera.

