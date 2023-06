Condividi subito la notizia

L’emozione della vigilia è al culmine: i cuori dei nostri ragazzi battono più forte, il DS Michele Ventrelli, i docenti e il personale Ata sono in fermento, i preparativi tecnici sono completati. Domani martedi 27 alle 20,30, nel nostro campo playground “Kobe Bryant” va in scena una delle tragedie shakespeariane più famose, ovvero “Romeo and Juliet”, il terzo dei musical dell’I.C. Pascoli, un evento incredibile con circa 140 partecipanti.

Come sempre la regista, la professoressa Cristina Grieco , ha rivisitato l’opera originale, che nella nostra versione si intitola “What if… the true story of Romeo and Juliet”. L’ha infatti modificata e adattata per poter “ex-ducere”, cioè per tirar fuori il meglio dai nostri studenti. Ha anche cambiato il setting: infatti la storia d’amore è ambientata a Matera, come risulterà evidente dalle scenografie e dalle battute del copione.

I nostri alunni di terza hanno prima studiato la tragedia shakespeariana in L2 durante le ore di inglese, poi hanno sostenuto dei veri provini per la scelta degli attori. Ovviamente nell’originale non ci sono tutti i personaggi che vedrete sul palco, ma alla fantasia non c’è limite. E poi, la Pascoli è il luogo dove i talenti hanno l’opportunità di venir fuori: se verrete al nostro spettacolo, ve ne renderete conto!

La creatività e le novità arrivano dalle parti recitate, ma non solo: l’eclettica prof. Grieco, coadiuvata dal suo specialissimo “braccio destro”, la professoressa Enza Sileo, e ben 26 apprendisti scenografi, hanno realizzato delle scenografie magnifiche ed originali, con la preziosa guida delle impareggiabili docenti di Arte Aurora Campagna, Anna Maria Casamassa e Anna Maria Lorè, che ha anche realizzato la locandina.

Lo spettacolo vanterà la presenza di un vero corpo di ballo, che eseguirà le originali coreografie della professoressa Cristiana Fontanarosa.

E non mancherà la musica: i nostri alunni del corso G suoneranno brani moderni molto complessi, insieme ai professori di Musica Rosanna Bianco, Arianna Di Trani, Grazia Guida, Paolo Motola, diretti dall’insuperabile Maestro Dino Plasmati, direttore d’orchestra e arrangiatore dei brani. A supportare la nostra orchestra ci saranno dei professionisti: Giuseppe Duni alla tastiera, Vito Plasmati alla batteria, Donato Sardone al basso, la cantante e maestra del coro Arianna Cinieri

Ma le sorprese non sono finite: non vogliamo “spoilerare” tutto, ma se ci sarete, riconoscerete anche delle “strane presenze” sul palco.

Sarà uno spettacolo stupendo perché è frutto della collaborazione costruttiva di tutti quelli che, alla Pascoli, credono fortemente che lavorare insieme faccia crescere non solo gli alunni, la nostra “materia prima”, ma anche noi docenti, che ogni anno ci mettiamo in gioco per e con loro.

Venite a vederci e vi accorgerete di come la passione animi tutte le nostre attività: perché da noi, alla Pascoli, tutto è possibile.

