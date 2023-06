Condividi subito la notizia

Harry Potter e tanto altro… Sabato 24 Giugno, nel Paese della Magia:

La Notte dei Rituali Magici, ore 18/20/22,

intorno al fantastico e tenebroso Convento di Colobraro, bambini, ragazzi ed adulti potranno partecipare ad un Percorso Emozionale comprendente Le Avventure di Harry Potter , trasformandosi in Maghi, Maghetti, Babbani e Masciare, per dar vita, unitamente ad animatori professionisti, ad un indimenticabile Evento.

Saranno forniti ai partecipanti i costumi di ordinanza a Hogwarts durante

La Notte Magica per antonomasia di San Giovanni e solstizio d’estate.

Vi aspettiamo nel Paese della Magia per coinvolgervi in un’esperienza misteriosa ed incredibile.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione per coloro che intenderanno indossare il costume di Harry Potter (max 150 a turno), chiamando al numero

3401718582.

Colobraro è raggiungibile attraverso la Statale Sinnica, unica uscita Colobraro-Valsinni.

