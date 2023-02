Condividi subito la notizia

Grande successo e partecipazione per il corso di scacchi avviato lo scorso 31 gennaio presso la sede della Pro Loco Marconia. «Siamo molto soddisfatti non solo per i tanti iscritti – commenta il presidente Pasquale Malvasi – ma per il grande entusiasmo che gli stessi hanno manifestato fin dal primo incontro».

L’iniziativa, completamente gratuita alla quale si può accedere previo tesseramento, parte dall’idea di dar spazio a un gioco che per troppo tempo è stato considerato come riservato a una ristretta cerchia di eletti, ma anche e soprattutto per offrire alla comunità marconese un punto d’incontro che sia assieme culturale e ludico. Uno stimolo allo stare insieme, intraprendendo al contempo la scoperta e lo studio del gioco degli scacchi.

Il corso, tenuto da Vito Borraccia, prevede due categorie. Bambini fino a 14 anni ed adulti. Il fine è quello di affrontare la materia con un approccio differenziato in base all’età. Le lezioni si tengono ogni martedì dalle 18:30 alle 19:30 per la prima categoria e dalle 19:30 alle 20:30 per la seconda. L’idea futura, l’organizzazione di veri e propri tornei, che possano richiamare a Marconia altri partecipanti provenienti dalle cittadine limitrofe.

«Ho ricevuto numerosi messaggi di manifestazione d’entusiasmo da parte dei partecipanti – spiega Pasquale Malvasi – siamo convinti che questo corso possa essere l’inizio di più ampie e organiche iniziative che puntino a coinvolgere sempre più persone. Come Pro Loco crediamo fortemente nella necessità di “creare”, soprattutto in piccole comunità come la nostra, occasioni e momenti di convivialità che non si riducano al solo stare assieme, ma abbiano al centro l’idea che imparare, intraprendere nuovi percorsi, mettersi in gioco, a qualsiasi età, sia la chiave per stare meglio con sé stessi e con gli altri. E chissà che domani non potremo vantarci di un maestro di scacchi nato tra le nostre mura!».

