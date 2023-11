Giornata Mondiale Diabete – Un video di AGGD Basilicata nelle scuole lucane

Condividi subito la notizia

Le iniziative dell’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata

Domani, martedì 14 novembre, si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Affinché questa giornata non passi inosservata, l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, che ormai opera sul territorio lucano da oltre 5 anni, ha pensato di realizzare un breve video che tramite l’Ufficio Scolastico Regionale arriverà in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per accendere un riflettore su una patologia, il Diabete Tipo 1, ancora poco conosciuta e che spesso, proprio in ambito scolastico, vive profonde problematiche.

L’obiettivo del video è proprio quello di diffondere la conoscenza sul Diabete Tipo 1, è molto breve ma incisivo, girato in maniera simpatica e realizzato dai ragazzi di AGGD Basilicata, che raccontano brevemente l’esperienza della scoperta e la patologia, che ricordiamo colpisce principalmente bambini e ragazzi in età scolastica. Nel video si fa cenno anche al Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola, fondamentale proprio per la gestione dei più piccoli nelle ore scolastiche.

Nel video, anche un contributo del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, prof. Vincenzo Giuliano, che ha richiamato l’attenzione sulle fondamentali attività dell’Associazione.

Inoltre, come negli anni passati, AGGD Basilicata, per il tramite dei propri soci, ha chiesto ai comuni lucani di illuminare o abbellire con il colore BLU, monumenti, statue, balconi e luoghi di interesse per richiamare l’attenzione su questa patologia, nello specifico il diabete giovanile trattato da AGGB Basilicata.

Sempre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, una delegazione di AGGD Basilicata parteciperà martedì 14 novembre ad un incontro voluto da Diabete Italia Onlus, in cui verrà presentata la nuova legge sullo screening del diabete in età pediatrica promossa dal vicepresidente. L’incontro si terrà a Roma, presso la Camera dei Deputati e per AGGD Basilicata, saranno presenti le consigliere Maria Grazia Lammoglia e Marica Benedetto, rispettivamente per le categorie “Young” (pediatrico) e “Tipo 1”.

Potenza, 13 novembre 2023

