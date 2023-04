Condividi subito la notizia

La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale “Giornata del Mare e della cultura marina”, al fine di sviluppare la cultura del mare intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Occasione per lanciare l’iniziativa “RipuliAMO il nostro MARE” che vede protagonista la Città di Pisticci (MT) in azioni volte a mitigare gli impatti ambientali da marine e beach litter. Uno studio nazionale di Legambiente ha censito 834 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia. Per la maggior parte oggetti e frammenti di plastica. L’usa e getta tra le principali cause di inquinamento in mare. Da qui l’importanza, per la Città Jonica, di informare, sensibilizzare ed agire. Le attività, poste in essere con il sostegno del dipartimento Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata nell’ambito dell’attuazione MTC e Piani di Gestione ZSC: mitigazione degli impatti ambientali” afferente al Programma INNGREENPAF, prevedonbo un dinamismo locale al fine di attuare specifiche azioni orientate alla mitigazione degli impatti e alla sperimentazione di buone pratiche in termini di governance. Le azioni progettuali sono state delineate in coerenza con le indicazioni della Direttiva sulla Strategia per l’Ambiente Marino (2008/56/CE) e prevedono la fornitura e installazione raccoglitori per la raccolta differenziata; l’individuazione e rimozione discariche; la raccolta del beach litter sugli arenili. Su quest’ultima azione, l’associazione Orto Sociale, cercherà di attivare il massimo coinvolgimento del territorio, partendo dal mondo associativo locale e dalla scuola ed in parallelo svilupperà azioni informative e di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani.

