Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha ricevuto questa mattina il nuovo Comandante del Comando Militare Esercito “Basilicata“, il Colonnello Biagio Antonio Ferraro.

Nel corso del cordiale colloquio, segnato dallo scambio di elementi rappresentativi delle due istituzioni, è stato ribadito lo spirito di collaborazione e di continuità nei rapporti, sempre intercorsi tra la Provincia di Potenza ed il Comando Militare, considerato un presidio indispensabile in un tempo difficile come questo, con i suoi venti di guerra, ma anche di garanzia e tutela delle popolazioni lucane “come il contributo fondamentale, che non bisogna mai dimenticare, dato dai militari e dai loro presidi sul territorio, in occasione di catastrofi naturali e di vicinanza alla popolazione, anche con i mezzi e gli uomini a disposizione”, ha rilevato Giordano.

“Sono sicuro, inoltre, – ha aggiunto il Presidente della Provincia – che il Col. Ferraro con il suo portato di esperienza e soprattutto di conoscenza del territorio lucano per esservi nato e residente, saprà dare il suo forte contributo per la tenuta e la difesa delle nostre piccole realtà”.

Il Colonnello Ferraro è infatti il primo Ufficiale lucano alla guida del Comando Militare Esercito “Basilicata”; originario di Lagonegro e residente a Lauria, in provincia di Potenza; dal 10 gennaio scorso è in forza all’Ente territoriale con l’incarico di Capo di Stato Maggiore.

