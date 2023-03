Condividi subito la notizia

In occasione dello spettacolo di Mercoledì 22 marzo 2023, ore 21 Cine Teatro Andrisani di Montescaglioso (Mt) GABRIELE CIRILLI IN DUEPUNTOZERO, domenica 22 marzo Gabriele Cirilli sarà ospite su Radio Laser alle 11.20 in diretta radiotelevisiva esclusiva.

Info allo 0835208046

GABRIELE CIRILLI IN DUEPUNTOZERO

di

Gabriele Cirilli, Mattia Cirilli, Maria De Luca, Lucio Leone, Gianluca Giugliarelli

Regia Valter Lupo

Produzione MAGAMAT

Un attore è una persona che accetta sin dall’infanzia di mettersi in mostra per tutta la vita davanti

a un pubblico anonimo! Milan Kundera

Gabriele Cirilli, tra gli attori comici più amati dalla televisione e dal cinema italiano, porterà il suo

spettacolo ‘Duepuntozero’ sul palco del Cine Teatro Andrisani di Montescaglioso (Mt) nella serata

di mercoledì 23 marzo.

‘Duepuntozero’ è lo spettacolo che Cirilli ha preparato bypassando questi ultimi due anni di

pandemia e ripartendo dal successo della stagione teatrale 2018/2019 con Mi Piace…Di Più.

Attraverso la sua esibizione Gabriele fa vivere tante situazioni e tanti personaggi, perché la sua forza

è una capacità di comunicazione che pochissimi hanno. E la risata scaturisce vera e genuina con una

forza che insieme ristora e appaga.

Lo show riflette su cosa vuol dire essere aggiornati, connessi, globali, veloci, e su come sopravvivere

stando al passo con il tempo, tramite la continua ricerca del nuovo attraversando tutti i generi del

teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, canzoni da cantante vero, monologhi e gag

irresistibili. In questo spettacolo Gabriele porta in scena insieme a sé anche le persone che fanno

parte della sua vita. Il pubblico non le vede all’inizio ma durante lo spettacolo prendono corpo

all’interno di monologhi e racconti. Dal primo one man show, lo spirito comico del cabarettista e la

sua visione delle cose non mai cambiati o venuti meno, anzi, la storia ha continuato a svilupparsi

lungo il suo tortuoso corso creando maggiori spunti da cui attingere.

L’opera di Gabriele è l’espressione della maturità artistica di un mattatore della risata che ha ormai

conquistato il grande pubblico.

BIO

Gabriele Cirilli ha avuto la fortuna di imparare il mestiere dai più grandi artisti del mondo del teatro

e del cinema italiano, con determinazione e umiltà. Inizia la sua formazione al Laboratorio di

Esercitazioni Sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti.

Da qui mille collaborazioni in teatro, in cinema e nella fiction che richiedono le sue doti di attore

(non solo comico), con grandi artisti, nomi prestigiosi, pietre miliari: Flavio Bucci, Piera Degli Esposti,

Lina Sastri, Michele Placido, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi ma anche tante

giovani promesse.

Scrive insieme ad autori storici come Vincenzo Cerami e ha la fortuna di lavorare con premi Oscar

come Nicola Piovani.

Le regie dei suoi spettacoli viaggiano tra nomi come Ugo Gregoretti, Antonio Calenda e Pietro

Garinei, che gli apre le porte del Sistina di Roma, tempio della commedia musicale. Da qui i suoi

spettacoli prendono il via girando tutta l’Italia in un consenso di applausi e di critica.

Gabriele è nato in teatro ed è un artista innamorato del suo mestiere e soprattutto del contatto col

pubblico, che solo il teatro sa regalare. Quelle emozioni vere che si danno e si ricevono all’istante,

senza la frapposizione della quarta parete e soprattutto senza una telecamera che per forza di cose

rende tutto un po’ finto.

Hits: 0

Correlati