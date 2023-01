Condividi subito la notizia

In occasione della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio, domani, giovedì 26, alle ore 9, nell’auditorium dei licei “Cartesio” di Triggiano, in via Don Vitangelo Dattoli 1, l’assessora al Welfare Francesca Bottalico interverrà all’incontro organizzato con gli studenti per discutere di “Eredi di guerra” (Stilo Editrice e Grecale Edizioni), un testo che racchiude le testimonianze di quanti hanno partecipato alle vicende della seconda guerra mondiale attraverso racconti di vita e documenti storici.

Modereranno l’incontro gli studenti dei licei.

“L’appuntamento organizzato in occasione della Giornata della Memoria si inserisce in un percorso sociale e culturale più ampio che un gruppo di anziani testimoni della guerra stanno portando avanti sul territorio pugliese – commenta Francesca Bottalico -. Storie vere e racconti che offrono occasioni preziose di incontro con le nuove generazioni, utili a custodire la memoria delle azioni di liberazione dei partigiani e a diffondere una cultura antifascista e democratica. Tra queste vi è anche la storia di una partigiana speciale, mia nonna, donna combattente fino alla fine dei suoi giorni che ha partecipato alla Resistenza. Per me raccontare questa storia rappresenta una responsabilità enorme, oltre che una scelta culturale e politica chiara”.

