Condividi subito la notizia

RECOVERY SUD INVITA TUTTE LE FORZE POLITICHE A SOSTENERE LA MANIFESTAZIONE DEL 17 MARZO A NAPOLI

APPUNTAMENTO ALLE 11.30 IN PIAZZA SANTA MARIA LA NOVA, ALLE 15 IL CORTEO

In riferimento ad alcune notizie apparse sugli organi di stampa che tendono a connotare politicamente la manifestazione di venerdì prossimo a Napoli, teniamo a precisare quanto segue: l’iniziativa non ha colori politici ed è aperta a tutte le forze che abbiano a cuore il tema della coesione nazionale. Invitiamo, pertanto, tutti i sindaci, i parlamentari, i presidenti di Regione, i consiglieri regionali, i presidenti di Provincia e i sindaci metropolitani a partecipare. L’evento “Uniti e uguali” è stato promosso dall’Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud, una rete di sindaci di tutto il Meridione e ha visto finora le seguenti adesioni:

Gaetano Manfredi – Sindaco di Napoli; Davide Carlucci – Sindaco di Acquaviva delle Fonti – Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud, Michele Emiliano – Presidente Regione Puglia, Antonio Decaro – Sindaco di Bari, Matteo Ricci – Sindaco di Pesaro – Ali, Lega delle Autonomie; Massimo Villone – Coordinamento per la Democrazia costituzionale; Luigi Carbone – Consigliere comunale Napoli; Pino Aprile – Scrittore e giornalista, Presidente Movimento equità territoriale; Tavolo contro ogni autonomia differenziata; Rosanna Mazzia – Sindaco di Roseto Capo Spulico – Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud – Presidente Associazione Borghi Autentici d’Italia; Giovanna Bruno, Sindaca di Andria, Presidente Ali Puglia; Carlo Marino – Sindaco di Caserta, Anci Campania; Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro Rete Recovery Sud; Luigi De Magistris, Unione Popolare; Vito Fusco – Sindaco di Castelpoto, Associazione Sindaci Sud Italia Recovery Sud; Cgil Scuola; Uil Scuola; Gilda degli Insegnanti; Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati, Movimento 5 Stelle; Marco Sarracino, Deputato Partito Democratico; Gian Mauro Dell’Olio – Vice Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Movimento 5 Stelle; Giovanna Bubello, Sindaco di Alessandria della Rocca – Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud; Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Micaela Fanelli – Consigliera regionale Molise, Partito Democratico; Filomena Greco – Sindaco di Cariati – Associazione Sindaci Sud Italia Recovery Sud; Flavia Sorrentino – Vice Presidente Consiglio comunale di Napoli; Gandolfo Librizzi, Sindaco di Polizzi Generosa (PA), Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud; Ubaldo Pagano, Deputato Partito Democratico; Peppe Notartomaso – Sindaco di Campodipetra, Associazione Sindaci Sud Italia Recovery Sud; Marco Sarracino – Deputato Pd; Francesco Silvestri – Sindaco di Verbicaro, Associazione Sindaci Sud Italia Recovery Sud; Maria Grazia Brandara, Sindaca di Naro, Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud, Presidente GAL Sicilia Centro-meridionale; Gianni Papasso, Sindaco di Cassano all’Ionio; Fabrizio Totera, Assessore Rende (Cs); Franco Russo Tavolo No Ad; Francesco Cacciatore Sindaco S.Stefano Quisquina -Presidente ALI -Autonomie Locali Sicilia; Antonio Iorio Sindaco Di Tortora Cs; Luigi Sarnataro sindaco di Mugnano di Napoli; Sara Sindoni, consigliere comunale Randazzo (Ct); Roberto De Marco: Roberto De Marco, Sindaco del Comune di Grimaldi (CS); Renzo Russo – sindaco di Saracena (Cs; Giuseppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida (Na); Nicola Pirozzi, Sindaco di Giugliano in Campania; Giuseppe Jossa, Sindaco di Marigliano; Luigi Manzoni, Sindaco di Pozzuoli; Raffaele De Leonardis, Sindaco di Qualiano; Antonio Sabino, Sindaco di Quarto; Giuliano Laccetti, Articolo Uno Napoli; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Maria Antonietta Fragomeni – Sindaco di Siderno; Andrea Bosi, assessore Comune di Modena; Mosè Antonio Troiano – Sindaco di San Paolo Albanese, Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud; Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato (Ba) Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud; Andrea Del Monaco, esperto di fondi europei, saggista; Pasquale Chieco, Sindaco di Ruvo di Puglia (Ba); Alfredo Lucchesi – Sindaco di Santa Domenica Talao, Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud; Vincenzo Calò – Anpi Campania; Nicola Ricci, segretario regionale Cgil Campania; Rossella Solombrino – Movimento equità territoriale; Giuseppe Taurino – Sindaco di Trepuzzi, Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud; Ludovico Abbaticchio – Sindacato Medici Italiani; Michele Minenna – Sindaco di Grumo Appula – Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud; Davide Del Re – Sindaco di Cassano Murge – Associazione Sindaci del Sud Italia; Elena Coccia, Rifondazione Comunista; Francesco Marino – Sindaco di San Paolo Civitate – Associazione Sindaci del Sud Italia; Coordinamento Democrazia Costituzionale di Trieste; Comitato Salvemini (coordinatore Salvatore Lucchese); Loredana Marino e Natale Cuccurese, coordinatori nazionali Fronte Meridionalista; Partito della Rifondazione comunista Campania; Nicola Manfredelli – Carta di Venosa; Vittorio Scerbo, Sindaco del Comune di Marcellinara (CZ); Elvira Tarsitano Assessore all’Ambiente e alla Bioeconomia del Comune di Mola; Gerardo Josi Della Ragione – Sindaco di Bacoli; Associazione Briganti; Confederazione Cobas della Campania; Piernicola Pedicini, europarlamentare Verdi-Ale, segretario nazionale Movimento per l’equità territoriale; Coordinamento Donne di Francoforte; Antonio Vella – Sindaco di Monteverde Associazione Sindaci del Sud Italia; Michele Di Piazza – Sindaco di San Biagio Platani Associazione Sindaci del Sud Italia; Remo Di Ianni Sindaco Di Cerro Al Volturno: Vincenzo Falco (Sindaco di Caivano): Angelantonio Angarano Sindaco Di Bisceglie: Francesco Miglio, Sindaco di San Severo; Vincenzo Calò Anpi Campania; Ciro D’Alo, Sindaco di Grottaglie; Francesco Cavallera. Sindaco di Casalborgone (TO); Virginia Mariotti, Sindaca di San Marco Argentano; Renato Pizzolante; Sindaco di Piaggine (SA); Mario Marone, Sindaco di Bergolo (CN); Candido Paglione, Sindaco di Capracotta (IS); Roberto Barbieri, Sindaco di Rose (CS); Michelangelo De Chirico, Sindaco di Terlizzi (BA). Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud; Vito Ferrantelli, Presidente del Comune di Burgio (AG); Giovanni Galli, Sindaco di Salcito (IS), Associazione Sindaci del Sud Italia Recovery Sud; Michele Conia, Sindaco del Comune di Cinquefrondi, Rete Recovery Sud; Stefano Orlacchio, responsabile dipartimento Missione giovani PD Sannio; Eliseo Tambone, consigliere comunale di Corato; Comitato Metropolitano Napoli NO AD; Carlo Garosi Comitato No Ad Civitavecchia; Angelita Russo No Ad Calabria; Comune di Valmadrera (LC); Comitato regionale No Ad Emilia Romagna; Montalti Paolo sindaco e Tiripicchio Giuseppe, Presidente del Consiglio comunale di Villapiana; Franz Caruso, Sindaco di Cosenza; Comune di Bisignano: Vicesindaco Isabella Cairo, l’ass. Balestrieri Pierfrancesco, l’assessore De Marco Stefania e il Presidente del consiglio Paterno Federica; Lucia Nicoletti e Santo Orrico, Sindaco e assessore di Santo Stefano di Rogliano; Stanislao Martire – Sindaco di Casali del Manco (CS); Lucio Di Gioia, Sindaco di Cerisano; Gennaro Capparelli sindaco di Acquaformosa (CS); Alessandro Tocci sindaco di Civita (CS); Angelo Catapano sindaco di Frascineto (CS); Giuseppe De Santis, Sindaco di Rovito; Luca Lepore,

Sindaco di Aiello Calabro; Elvira Cozza, Sindaco di Belsito; Antonio Basile, Vice sindaco di Belsito; Comune di PARENTI: sindaco Donatella Deposito e vice sindaco Pietro Mele;

Vincenzo Conte sindaco di Cellara; Alessandro Porco, Sindaco di Aprigliano; Paolo Pappaterra, Sindaco di Mormanno; Pietro Tucci, Sindaco di Marzi; Comune di Luzzi: Vicesindaco Graziella D’Acri, l’assessore Murano e il Presidente del Consiglio Falbo; Giuseppe Ranu’ Sindaco Di Rocca Imperiale; Stefania Bonaldi, ex Sindaca di Crema (CR), Partito Democratico; Luisa Salvatori Sindaca di Vizzolo Predabissi (MI); Enzo Nardone, Vicesindaco di Campolieto (CB). Velleda Rivaroli, ex Sindaca di Scandolara Ravara (CR), Partito Democratico;

Meri Marziali Sindaca di Monterubbiano (FM); Davide Zicchinella Sindaco di Sellia (Cz); Marzia Marchesi assessora del Comune di Bergamo; Antonio Piangiolino, Caterina Grilli, Assessori del Comune di Acquaviva delle Fonti; Piergiorgio Farina, Comitato Tecnopolo di Taranto; Valentina Tafuni, attivista per i diritti umani, Bologna; Luca Burgazzi, assessore Comune di Cremona; Giuseppe Bignardi, sindaco di Persico Dosimo (CR); Michele Laforgia, La Giusta Causa; Daniele Volpatto, Assessore Settimo torinese. Francesca Colombi, Assessora Gradisca d’Isonzo. Lucia Mantegazza, Sindaca di Gessate (MI). Luigi Luciani vicesindaco di Ercolano; Giacomo Montecristo sindaco di Leni – Salina isole Eolie (Me); Camilla Bianchi Assessora di Bovezzo (BS);

Francesca Cerasola sindaca di Credera Rubbiano (CR). Alessandra Salvatore, consigliera comunale PD, già assessore, Campobasso; Massimiliano Liani sindaco di Cineto Romano (RM).

Gianluca Sonnini Sindaco del Comune di Chiusi (Si); Camilla Soru, consigliera comunale Cagliari; Camilla Murgia assessora Pesaro; Alessandro Pandini,

Sindaco di Montodine (Cr). Andrea Frau consigliere comunale La Spezia;

Marina Mongiardo, assessora Comune di Catanzaro; Stefania Gasparini, vice sindaco di Carpi (Mo).

Anpi area Sud; Associazione Beni Comuni Stefano Rodotà; Associazione Diritti in Comune a Ciampino; Associazione Indipendenza;

Associazione Le Lampare basso Jonio cosentino; Associazione Mondragone Bene Comune; Associazione Solidarietà cittadina;

Attac Italia; Carta di Venosa; Carteinregola;

Casa Internazionale delle Donne; Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata; Coordinamento 2050; Coordinamento donne italiane di Francoforte; Coordinamento metropolitano no Autonomia Differenziata Napoli; Donne in nero UD; Forum per il diritto alla salute; Forum Italiano Movimenti per l’Acqua; Giuristi Democratici; Liberacittadinanza; Libertà e Giustizia; Medicina democratica; Non una di meno RC;

Osservatorio Unione Europea; Parma Città Pubblica APS; Priorità alla scuola; Rete dei Numeri Pari; Rete Città in Comune; Rete Rosa;

Roma XII Beni Comuni; Sardine di Francoforte;

Società della Cura; Spazio donna di RC;

Lavoro e Salute; Left; Su la testa; transform! italia; Volere la Luna;

CGIL Democrazia e Lavoro; CGIL Riconquistiamo Tutto; COBAS; FLC CGIL; SGB;

SMI; USB

Confederazione Sinistre Italiane; demA; Democrazia e Autonomia; Democrazia Atea; Dipende da noi Marche; Europa Verde; Futuro Meridiano; LabSud La riscossa del Sud Laboratorio permanente; ManifestA; Milano in Comune; Movimento Equità territoriale; Partito Comunista Italiano; Partito della Rifondazione Comunista; Partito del Sud; Possibile; Potere al Popolo!; Primavera Democratica; Rete Città in Comune; Risorgimento Socialista; Sinistra Italiana; Unione Popolare.

L’elenco è parziale ed è in fase di aggiornamento. Qualora non fossero stati inseriti alcuni nominativi saranno riportati in un successivo comunicato.

La manifestazione si svolgerà alle 11.30 a Santa Maria La Nova, prevede una serie di interventi da parte dei sindaci e delle altre personalità presenti. Alle 15 partirà un corteo da piazza Santa Maria La Nova lungo via Monteoliveto, via Medina, piazza Municipio, via San Carlo, piazza Trieste e Trento fino a piazza Plebiscito per la consegna a S.E. il Prefetto di un documento sul tema dell’autonomia differenziata.

Per adesioni e informazioni scrivere a recoverysud@gmail.com

Hits: 0

Correlati